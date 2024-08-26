В воздушное пространство Польши залетел украинский беспилотник

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Воздушное пространство Польши пересёк украинский беспилотный летательный аппарат. Он был запущен из города Червоноград Львовской области.
О том, что на территорию Польши влетел неизвестный дрон, сообщил польский генерал Мацей Клиш, передаёт телеграм-канал Readovka. Главным образом именно с этим инцидентом был связан подъём в воздух польской авиации, так как необходимо было обеспечить безопасность воздушного пространства. Польский военачальник сообщил, что БПЛА «неизвестного происхождения».
Известно однако место запуска беспилотника. Воздушный объект прилетел из украинского Червонограда во Львовской области рухнул на территории коммуны Тышовец. В настоящее время сотрудники польских оперативных служб занимаются поисками упавшего дрона.
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Александр Бойцов