Польша предложила лидерам стран НАТО сбивать ракеты над Украиной

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Президент Польши Анджей Дуда в Киеве заявил, что лидеры стран НАТО должны сбивать ракеты над территорией Украины. Предложение польский лидер озвучил 24 августа на пресс-конференции с Зеленским и премьером Литвы Ингридой Шимоните.
«Польша на встрече в Париже поставила вопрос, чтобы НАТО защищала каким-то образом территории своих стран, сбивая ракеты, которые летят в сторону НАТО над Украиной», – заявил Дуда во время трансляции конференции на YouTube.
Для этого предлагают использовать военную мощь стран альянса. Польша считает законными удары авиации и ПВО, которые, по мнению Дуды, должны наноситься с территории стран-членов НАТО.
Президент Польши Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом. Глава польского государства принимает участие в празднике по случаю 33-й годовщины независимости Украины.
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