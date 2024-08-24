Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Польша предложила лидерам стран НАТО сбивать ракеты над Украиной

Польша предложила лидерам стран НАТО сбивать ракеты над Украиной

Польша предложила НАТО сбивать ракеты над Украиной
24 августа 2024, 19:33
Фото: iStock/Berezko

Фото: iStock/Berezko

Президент Польши Анджей Дуда в Киеве заявил, что лидеры стран НАТО должны сбивать ракеты над территорией Украины. Предложение польский лидер озвучил 24 августа на пресс-конференции с Зеленским и премьером Литвы Ингридой Шимоните.
«Польша на встрече в Париже поставила вопрос, чтобы НАТО защищала каким-то образом территории своих стран, сбивая ракеты, которые летят в сторону НАТО над Украиной», – заявил Дуда во время трансляции конференции на YouTube.

Для этого предлагают использовать военную мощь стран альянса. Польша считает законными удары авиации и ПВО, которые, по мнению Дуды, должны наноситься с территории стран-членов НАТО.



Президент Польши Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом. Глава польского государства принимает участие в празднике по случаю 33-й годовщины независимости Украины.

Читайте также:

Myśl Polska: Милитаризация Польши не будет способствовать безопасности страны

Президент Польши разрешил силовикам отстреливать людей безнаказанно

В Евросоюзе встревожены созданной Польшей «зоной смерти»
#президент
#польша
#нато
#ракеты
#киев
#пво
«Альтернативы нет»: Лукашенко поздравил украинцев с «Днем независимости»
Лидер Белоруссии Лукашенко пожелал украинцам мира в «День независимости»
24 августа 2024, 18:22

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Украины с «Днем независимости». Официальное поздравление лидера страны опубликовало правительство Республики Беларусь 24 августа.
«Александр Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям», – сообщает правительство Белоруссии.

Также Лукашенко пообещал украинцам «делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности», поскольку «другой альтернативы нет».

«На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами», – говорится в поздравлении президента РБ.

Ранее, по случаю «Дня независимости» Украины, Зеленский записал видеообращение к народу на территории приграничного района, откуда началась атака на Курскую область.

Читайте также:

Армяне забросали овощами посольство Белоруссии в Ереване после слов Лукашенко

Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского его окружением

Лукашенко: украинки на Западе зарабатывают проституцией
#правительство
#александр лукашенко
#зеленский
#белоруссия
#украина
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Безбожники»: Кадыров требует уничтожить киевские власти за гонения на церковь
Кадыров призвал уничтожать киевские власти за запрет православной церкви
24 августа 2024, 17:55

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал резко отреагировать на закон об отмене Украинской православной церкви, который накануне подписал Зеленский. Кадыров назвал решение украинских властей маразмом, за который их «надо уничтожать».
«Даже шайтан не мог придумать такого, не только человек. И за это их надо уничтожать», – сказал лидер Чеченской Республики в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Кадыров также заявил, что украинские «безбожники» запрещают церковь, выполняя указания Запада.

«У них нет веры и ничего связанного с человеком. Они ни о чем не думают, поэтому вести с ними переговоры не надо. Нам не нужен сосед – враг», – прокомментировал Рамзан Кадыров.

Ранее Рада сообщила, что Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет запретить сотрудничающие с Россией религиозные организации. Причем гонения на духовенство на Украине начались еще до того, как местный парламент одобрил законопроект.

Читайте также:

Медведев: Запрет УПЦ на Украине проявление «полноценного сатанизма»

Зеленский против Бога: РПЦЗ сравнила гонения на христиан в Украине с нацистскими режимами

Синод РПЦ: Патриарх Константинополя Варфоломей лично в ответе за гонения на УПЦ
#церковь
#закон
#человек
#законопроект
#парламент
#рамзан кадыров
#владимир зеленский
#христиане
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский расцветил угрозами в адрес РФ выступление к Дню независимости Украины
24 августа 2024, 16:27

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам по случаю 33-летия независимости Украины. В своём выступлении глава киевского режима не скупился на оскорбления в адрес Путина и угрозы в сторону России.
Свою речь Зеленский записал в районе реки Псёл в Сумской области, откуда началась вылазка ВСУ на территорию Курской области, а затем опубликовал в своём телеграм-канале. Он назвал президента РФ Владимира Путина «больным дедом с Красной площади» и похвалялся, что для Киева не существует никаких «красных линий».

Курскую область Зеленский назвал «болотом» и пообещал, что россияне ещё «получат горя». Во время своей речи он несколько раз заявлял, что Украина является «примером демократии, которой вдохновляется весь мир».

Читайте также:

Зеленский повысил в звании главкома ВСУ Сырского

Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие

Зеленский запретил православную церковь на Украине
#реки
#украина
#россияне
#мир
#всу
#зеленский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский повысил в звании главкома ВСУ Сырского
Зеленский присвоил Сырскому высшее звание генерала сухопутных войск
24 августа 2024, 15:19

Глава украинского режима Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому ВСУ Александру Сырскому. До того Сырский был в звании генерал-полковника.
Также своим указом Зеленский повысил в звании начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова. Баргилевич из генерал-майора стал генерал-лейтенантом, а бывший бригадный генерал Гнатов теперь в звании генерал-майора.

Ранее Зеленский обратился к жителям Украины с места начала нападения ВСУ на Курскую область. Он записал видеообращение на территории Сумской области по случаю Деня независимости республики. После украинский лидер заявил о применении ВСУ нового оружия.

Читайте также:

МО РФ показало кадры возвращения российских бойцов, попавших в плен на курском направлении

Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить позиции на курском направлении
#владимир зеленский
#всу
#рф
#украина
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин встретился с Герасимовым и Рудским в командном пункте Минобороны
Путин встретился с руководством войск в командном пункте Минобороны
24 августа 2024, 14:48

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединённой группировки войск в одном из командных пунктов Минобороны 24 августа.
Президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского.

«Главе государства доложили о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции», – сообщает Минобороны.

Кроме этого Владимир Путин связался по телефону с командующими группировки войск. Президенту доложили об оперативной обстановке по каждому направлению.

Ранее президент России принял решение по ответу на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область, о чем сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Читайте также:

Это конец для Киева? Американский политолог предсказал судьбу Украины после атаки на Курск

Сенатор Джабаров заявил об основном условии переговоров с Украиной

Президент Чехии Павел: «Справедливый» мир Зеленского является иллюзией
#владимир путин
#президент
#операции
#всу
#минобороны
#рф
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рассекреченный архив: Британия бесилась от срыва войны с СССР в 1940 году
Рассекреченный архив: Британский парламент бесился от срыва войны с СССР в 1940 году
24 августа 2024, 12:41

Фото: istock / Enrique Ramos Lopez

В марте 1940 года сорвался план Великобритании и Франции нанести удар по СССР, что взбесило британский парламент. Об этом говорится в опубликованных 24 августа Президентской библиотекой документах из Архива внешней политики РФ.
Согласно архивам, европейские страны собирались ударить по СССР из Финляндии, с которой тогда шла война. Также британцы планировали захватить Ленинград и нанести удары по нефтепромыслам Союза. Но финско-советская война закончилась 12 марта 1940 года, одновременно с этим гитлеровская Германия разгромила часть западной Европы, притянув внимание к себе.

«Я был сегодня на заседании парламента, где Чемберлен делал сообщение по поводу заключения мира между СССР и Финляндией, и лишний раз мог убедиться, как велика была опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии», — писал в шифровках для Москвы посол СССР в Англии Иван Майский.

На тот момент Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье возглавляли высший военный совет руководства Англии и Франции. Именно они решили начать с Советским Союзом войну, которой было не суждено случиться.

Дипломат рапортовал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза, приводит материалы документа РИА Новости.

В том же 1940 году Москва и Хельсинки подписали мирный договор.

Читайте также:

«‎Дарить миллиарды»: В Германии предложили радикальный план по Украине

Рассекречены архивы о намерении Британии и Франции начать войну против СССР

ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР
#москва
#договор
#война
#ссср
#страны
#посол
#германия
#опасность
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский запретил православную церковь на Украине
Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ на Украине
24 августа 2024, 11:28

Лидер украинского режима Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает Рада 24 августа. Законопроект, позволяющие запрещать религиозные организации вступит в силу через 30 дней после публикации.
Закон подготовили по поручению Зеленского в октябре 2023 года. Несмотря на критику, местный парламент одобрил проект в минувший вторник, 20 августа – «за» проголосовали 256 депутатов. УПЦ рискует оказаться вне закона за связи с Российской православной церковью.

После подписания представителям украинского христианства дали 9 месяцев на разрыв всех отношений с Россией. Самое масштабное в новейшей истории гонение на церковь сопровождается арестами представителей духовенства и санкциями в отношении церквей.

Читайте также:

Синод РПЦ: Патриарх Константинополя Варфоломей лично в ответе за гонения на УПЦ

Зеленский против Бога: РПЦЗ сравнила гонения на христиан в Украине с нацистскими режимами

Украина узаконила запрет православной церкви из-за связи с Россией
#церковь
#проект
#закон
#рпц
#запрет
#парламент
#упц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Польши Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину
24 августа 2024, 10:57

Фото: iStock/Berezko

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом информирует Канцелярия польского лидера.
Уточняется, что глава польского государства будет принимать участие в торжественных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине независимости Украины. Канцелярия президента опубликовала ролик, как Дуда выходит из вагона поезда в Киеве, где его встречают представители украинской стороны.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия даст конкретный и быстрый ответ, если Польша попытается перехватить ракеты над Украиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Myśl Polska: Милитаризация Польши не будет способствовать безопасности страны

Президент Польши разрешил силовикам отстреливать людей безнаказанно

В Евросоюзе встревожены созданной Польшей «зоной смерти»
#поезда
#польша
#ракеты
#украина
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рассекречены архивы о намерении Британии и Франции начать войну против СССР
РИА Новости: Британия и Франция снабжали Финляндию оружием для ударов по СССР
24 августа 2024, 09:06

Фото: istock / Enrique Ramos Lopez

В 1940 году Великобритания и Франция поставляли Финляндии оружие для ударов по СССР. Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Президентской библиотекой. Выдержки из них приводит РИА Новости.
Согласно этим материалам, Лондон и Париж планировали начать военные действия против СССР. В частности, одним из элементов их стратегии было проведение удара с французской территории с целью захвата Ленинграда. Британские и французские войска должны были действовать под прикрытием добровольцев, чтобы избежать формального объявления войны со стороны Москвы.

Советская разведка отмечает, что с самого начала советско-финской войны Париж передал Финляндии 176 самолётов, в то время как Лондон – 145.

В архивных материалах говорится, что в начале 1940 года Англия выражала недовольство по отношению к Швеции из-за ее отказа поддерживать Финляндию в противостоянии с Советским Союзом. Кроме того, Лондон использовал экономические санкции в качестве средства шантажа против Стокгольма.

Планы Лондона и Парижа на нанесение удара по СССР не осуществились, так как в 1940 году внимание этих стран было отвлечено на военные успехи Германии в Западной Европе. В результате, 12 марта 1940 года было подписано соглашение о прекращении военных действий между Советским Союзом и Финляндией.

Читайте также:

Песков рассказал о рассекреченных документах по переговорам с НАТО в 90-е

В ФСБ рассказали о подготовке нападения Германии на Советский Союз

ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР
#фсб
#ссср
#париж
#нато
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф