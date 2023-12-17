Польские перевозчики в понедельник заблокируют пункт на границе с Украиной

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Польские перевозчики в понедельник возобновят блокирование пункта пропуска «Дорохуск-Ягодин» на границе с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, в ноябре польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.
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