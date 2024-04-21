Ядерное оружие появится у Ирана в ближайшие недели, заявили в Германии

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Иран может завершить свою программу создания ядерного оружия в течение нескольких недель, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на европейских экспертов.
По мнению директора Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Боннском университет Ульриха Шли, Тегеран приближается к возможности производства ядерного оружия. По его словам, для решения этого вопроса осталось несколько недель.
Шли подчеркнул, что ядерное оружие может понадобиться Ирану не для нападения, а для обеспечения собственной безопасности.
До этого ВВС США тайно разместили ракеты, способные повредить и вывести из строя электронику иранских ядерных объектов. При этом подчеркивается, что эти ракеты не представляют угрозы для гражданского населения.
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Шли подчеркнул, что ядерное оружие может понадобиться Ирану не для нападения, а для обеспечения собственной безопасности.
«В течение недели Иран может иметь достаточно урана для производства атомной бомбы», — подчеркнула эксперт по Ирану Сима Шайн, работающая в израильском Институте по изучению национальной безопасности.
До этого ВВС США тайно разместили ракеты, способные повредить и вывести из строя электронику иранских ядерных объектов. При этом подчеркивается, что эти ракеты не представляют угрозы для гражданского населения.
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Александр Климов