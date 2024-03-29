Захарова: Россия не намерена принимать участие в конференции в Швейцарии по Украине

Фото: сайт Кремля
Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
Захарова сообщила, что Россия остается открытой к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса. При этом, представитель МИД высказала полное отрицание участия делегации от РФ на конференции в Швейцарии, где будет обсуждаться «формулы мира» между Украиной и Россией.
Ранее Китай озвучил свою позицию отказа от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию. Такого же мнения придерживаются представители Индии. Власти страны выразили сомнения, что глобальный саммит, посвященный обсуждению мирного урегулирования российско-украинского конфликта может быть эффективен без участия в нем российской стороны.
Захарова выдвинула условия для участия России в конференции — прекращение поставок Украине оружия, четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные интересы России.
Представитель МИД РФ также сообщила, что в 2024 году в Стратегию внешней политики Швейцарии было включено положение о том, что система европейской безопасности должна строиться не вместе с Россией, а «от России». Такие действия страны несовместимы с посредническими функциями для организации на своей территории конференции о мире.
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Ранее Китай озвучил свою позицию отказа от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию. Такого же мнения придерживаются представители Индии. Власти страны выразили сомнения, что глобальный саммит, посвященный обсуждению мирного урегулирования российско-украинского конфликта может быть эффективен без участия в нем российской стороны.
Представитель МИД РФ также сообщила, что в 2024 году в Стратегию внешней политики Швейцарии было включено положение о том, что система европейской безопасности должна строиться не вместе с Россией, а «от России». Такие действия страны несовместимы с посредническими функциями для организации на своей территории конференции о мире.
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Мария Федоровцева