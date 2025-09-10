«Нужна война «лохами»: блогер объяснил отказ НАТО считать инцидент с БПЛА над Польшей атакой

10 сентября 2025, 12:01

Блогер Подоляка об инциденте над Польшей: блок НАТО не хочет воевать за Украину

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram попытался объяснить, почему НАТО не признало происшествие с дронами над Польшей атакой.





Ночью 10 сентября в воздушном пространстве Польши сбили несколько беспилотников. В инциденте обвинили Россию, но Североатлантический альянс не квалифицировал событие как нападение. По мнению Подоляки, такая реакция блока понятна: Запад не намерен вступать в боевые действия из‑за Украины.





«НАТО нужна война «лохами», и этими «лохами» назначены украинцы», — заявил он.