«Нужна война «лохами»: блогер объяснил отказ НАТО считать инцидент с БПЛА над Польшей атакой
Блогер Подоляка об инциденте над Польшей: блок НАТО не хочет воевать за Украину
Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram попытался объяснить, почему НАТО не признало происшествие с дронами над Польшей атакой.
Ночью 10 сентября в воздушном пространстве Польши сбили несколько беспилотников. В инциденте обвинили Россию, но Североатлантический альянс не квалифицировал событие как нападение. По мнению Подоляки, такая реакция блока понятна: Запад не намерен вступать в боевые действия из‑за Украины.
«НАТО нужна война «лохами», и этими «лохами» назначены украинцы», — заявил он.
Тем временем депутат Московской городской думы Андрей Медведев охарактеризовал случившееся как провокацию и предположил, что подобные эпизоды будут повторяться.