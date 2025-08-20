Взрыв на востоке Польши: местные власти рассматривают версии удара дрона или диверсии

20 августа 2025, 14:18

Минобороны Польши: на востоке страны взорвался дрон с контрабандой

Фото: iStock/ASphotowed

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал инцидент с падением и взрывом неизвестного объекта в Мазовецком воеводстве на востоке страны, произошедший в ночь на 20 августа. По предварительным данным, объект взорвался, вызвав повреждения окон в рядом расположенных жилых домах. Жертв и пострадавших нет.