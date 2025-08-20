Взрыв на востоке Польши: местные власти рассматривают версии удара дрона или диверсии
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал инцидент с падением и взрывом неизвестного объекта в Мазовецком воеводстве на востоке страны, произошедший в ночь на 20 августа. По предварительным данным, объект взорвался, вызвав повреждения окон в рядом расположенных жилых домах. Жертв и пострадавших нет.
Глава оборонного ведомства заявил, что среди основных версий происшествия — взрыв дрона с контрабандой или преднамеренная диверсия. При этом, как передаёт Reuters со ссылкой на источники, системы контроля воздушного пространства не зафиксировали нарушений границы Польши в момент инцидента.
В настоящее время на месте работают специалисты для установления точных причин и природы происхождения объекта. Расследование продолжается.
Читайте также: