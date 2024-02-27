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Во Франции осудили Макрона за заявление об отправке французских войск на Украину

Ле Пен: Макрон играет в военачальника, говоря об отправке войск на Украину
27 февраля 2024, 11:58
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен заявила, что президент страны Эммануэль Макрон пытается играть в военачальника, когда говорит о возможной отправке французских войск на Украину.
«Не знаю, каждый ли отдает себе отчет в серьезности подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране», — написала Ле Пен в социальной сети Х.

Ранее Макрон на конференции по Украине в Париже не исключил возможность отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.


Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявлял, что некоторые страны НАТО и Евросоюза могут отправить своих военных на Украину.

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Миллиардер Форрест пообещал направить $3,3 млн на разминирование Украины
27 февраля 2024, 12:19

Фото: iStock/robynmac

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест хочет направить на Украину 3,3 миллиона долларов для разминирования сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщает телеканал 9News.
Согласно сообщению, благотворительный фонд Форреста Minderoo Foundation готов направить 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн), чтобы обезвредить мины в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры для безопасности фермеров.

«Сельскохозяйственный сектор Украины жизненно важен для снабжения продовольствием всего мира, поскольку он является крупнейшим поставщиком пшеницы для Всемирной продовольственной программы ООН», - цитирует издание Форреста.

По его словам, возобновление работы сельского хозяйства на Украине имеет важное значение для жителей всего мира.
Ранее Форрест обещал вложить в экономику Украины около $500 млн после завершения конфликта.

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#украина
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Сенатор Цеков прокомментировал высказывания Макрона о России
Сенатор Цеков: Макрон своими заявлениями приближает новую войну
27 февраля 2024, 11:38

Фото: istockphoto/OlgaKorica

В Совете Федерации назвали недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России шагом к развязыванию новой войны. Сенатор от крымского региона призвал французского лидера остановиться и призадуматься над своей воинственной риторикой.
Ранее Макрон заявил, что в Евросоюзе договорились о создании «коалиции для глубоких ударов» — поставок Киеву ракет большой дальности, напоминает РИА Новости. Также он добавил, что Франция сделает «всё возможное», чтобы не допустить победы России в украинском конфликте, а её поражение необходимо для безопасности в Европе. Кроме того, по словам французского президента, западные лидеры обсуждали возможность отправки военных на Украину, но «консенсус пока не достигнут».

Сергей Цеков указал, что подобные безрассудные и безответственные заявления только приближают НАТО и ЕС к прямому столкновению с Россией. Макрон фактически делает шаг к развязыванию новой мировой войны, предупредил член международного комитета Совета Федерации.

«Своими действиями Макрон рискует перенести конфликт на территорию Франции. Будем надеяться, что народы европейских стран остановят этих безумных политиков», — сказал сенатор.

По его словам, именно западные страны своими действиями на протяжении более чем десятка лет развязали конфликт на Украине. И они, к сожалению, никак не хотят остановиться, что чревато последствиями для них же самих, заключил Сергей Цеков.

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Фицо раскрыл странную деталь, которую заметил на конференции по поддержке Украины
Фицо: на конференции по Украине в Париже не прозвучало ни слова о мире
27 февраля 2024, 10:53

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что на конференции по Украине в Париже царила военная атмосфера, он не услышал ни одного слова о мире. Об этом он рассказал в видеообращении по итогам мероприятия.
«Я могу прокомментировать атмосферу, которая была на этой встрече. Она была военной: любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась. Я был очень удивлен, что не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире» — рассказал Фицо.

Он также подтвердил, что некоторые страны ЕС готовы отправить своих солдат на Украину. Однако есть и те, которые никогда на это не пойдут, в том числе и Словакия, уточнил Фицо. При этом есть такое, которые говорят, что подобное предложение нужно обдумать.

Накануне Фицо заявлял, что некоторые страны НАТО и Евросоюза могут отправить своих военных на Украину. Французский президент Эммануэль Макрон эту информацию также подтвердил в рамках пресс-конференции по итогам мероприятия.

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Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон: Поражение России необходимо для безопасности в Европе
27 февраля 2024, 10:33

Фото: iStock/SimonLukas

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для безопасности европейских стран. Об этом и не только он говорил на пресс-конференции в Париже после встречи по поддержке Украины, пишет Le Figaro.
«Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — заявил Макрон.

На пресс-конференции он также заявил, что страны Евросоюза смогли договориться создать «девятую коалицию для глубоких ударов», в рамках которой планируется предоставить Украине ракет среднего и дальнего действия.

Французский президент также подчеркнул, что сделает все, что в его силах, чтобы Россия не вышла победителем из нынешнего конфликта. Также рассматривается возможность отправки войск стран ЕС на Украину, однако определенной договоренности пока нет.

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Депутат ГД Белик: НАТО готовит заговор для оправдания своего присутствия на Украине
Депутат ГД Белик: Страны НАТО стараются легализовать своё присутствие на Украине
27 февраля 2024, 09:37

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Группа стран Североатлантического альянса решила устроить заговор. Это необходимо им для того, чтобы придать видимость легальности своего присутствия на Украине.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Он напомнил недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что ряд стран НАТО и Евросоюза задумывается о том, чтобы на основе договорённостей направить своих военных на Украину. Глава словацкого правительства считает, что это повлечёт за собой дополнительные угрозы для всеобщей безопасности.

«В словах Фицо нет ничего нового. Военнослужащие НАТО и так находятся на Украине, но пока только в статусе наёмников», — объяснил Белик.

По словам парламентария, то, о чём говорил словацкий премьер, — это заговор ряда стран, входящих в Североатлантический блок, с целью придать видимость законности и легитимности своему военному присутствию на Украине. Сам Фицо участвовать в этих опасных играх не хочет, сказал депутат. Белик считает, что руководитель правительства Словакии относится к числу немногих европейских лидеров, которые готовы бороться за интересы своей страны, даже в случае, когда рискуют своей политической карьерой.

О возможности отправки на Украину войск западных стран также говорил Эммануэль Макрон. По словам французского президента, общее решение по этому вопросу пока не выработано.

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Макрон объявил о создании коалиции по дальнобойному вооружению для Украины
Макрон: Евросоюз создал коалицию для поставок Украине ракет и бомб
27 февраля 2024, 06:58

Фото: istock / artJazz

Западные союзники Украины договорились сформировать коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Об этом по результатам конференции по вопросу поддержки Украины, которая состоялась в Париже, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — бомбы и ракеты дальнего действия», — заявил глава Франции.
Как утверждает Макрон, эта коалиция станет девятой. Он обратил внимание, что на данный момент в Европе существует восемь коалиций по упрощению поставок вооружения Киеву, включая, артиллерию, боеприпасы и системы ПВО.

Ранее Эммануэль Макрон не исключил отправки европейских войск на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Израиле сообщили о повреждении хуситами четырех подводных кабелей
Globes: хуситы ударили по четырем связывающим Европу с Азией подводным кабелям
27 февраля 2024, 05:51

Фото: iStock/ Alexyz3d

Хуситы повредили четыре подводных кабеля связи в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке, пишет израильская газета Globes.
Это привело к серьезным нарушениям интернет-связи между Европой и Азией (в основном в странах Персидского залива и Индии». Восстановление линий связи может занять не менее восьми недель.

Специалисты оценивают ущерб как значительный, но не критичный, так как через этот же регион пролегают и другие уцелевшие телекоммуникационные кабели.

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#израиль
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Туск: Ссора Польши и Украины стала бы величайшим идиотизмом
27 февраля 2024, 05:00

Фото: сайт премьер-министра Польши

Ссора между Украиной и Польшей из-за «зернового вопроса" стала бы величайшим идиотизмом в истории взаимоотношений двух стран», однако Киев должен учитывать требования польских и европейских фермеров. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.
«Надеюсь, что украинские политики откажутся от ненужных эмоциональных комментариев. Понятно, что это сложный момент, мы должны найти решение, но не такое, что могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решение по этому делу, это был бы величайший идиотизм в истории наших народов», — сказал Туск.

По словам Туска, сейчас есть «критический момент», который касается экспорта украинской агропродукции в Польшу и другие страны Евросоюза без пошлины. Польский премьер утверждает, что это неприемлемо для сотен тысяч фермеров Старого Света.

В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС. Протестующие требуют коренного изменения европейской аграрной политики и остановки бесконтрольного импорта иностранной продукции по демпинговым ценам, прежде всего с Украины.

Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны, а украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам встречи глав министерства сельского хозяйства стран Евросоюза.

Он также добавил, что в идеале необходимо наладить помощь с транзитом и транспортом через порты, чтобы сельскохозяйственная продукция направлялась на рынки, где Киев традиционно продавал зерно. По словам Войцеховского, ни один рынок не способен выдержать такой уровень увеличения поставок.

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#украина
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Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с белым порошком
27 февраля 2024, 04:50

Фото: iStock/ RusN

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший — получил по почте конверт с белым порошком, сообщает The Daily Beast со ссылкой на представителя политика.
«Это уже второй раз, когда сумасшедший левый пишет мне по почте. Мне угрожали смертью белым порошком. Если бы это случилось дважды с видным демократом, в Конгрессе были бы слушания, но, поскольку моя фамилия Трамп, средства массовой информации затихнут через день», — сделал заявление сын экс-президента.

Что это за вещество — не уточняется. По данным источников, жизни 46-летнего политика ничего не угрожает.

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