Во Франции осудили Макрона за заявление об отправке французских войск на Украину

Фото: iStock/e-crow
Глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен заявила, что президент страны Эммануэль Макрон пытается играть в военачальника, когда говорит о возможной отправке французских войск на Украину.
«Не знаю, каждый ли отдает себе отчет в серьезности подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране», — написала Ле Пен в социальной сети Х.
Ранее Макрон на конференции по Украине в Париже не исключил возможность отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.
Читайте также:
Фицо раскрыл странную деталь, которую заметил на конференции по поддержке Украины
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон объявил о создании коалиции по дальнобойному вооружению для Украины
Элина Позднякова