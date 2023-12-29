Польша не успела сбить залетевшую с Украины российскую ракету

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Оперативный командующий вооруженными силами Польши генерал Мачей Клиш заявил, что военные самолеты были подняты в небо для перехвата ракеты, залетевшей с Украины, однако не успели сделать этого, так как она покинула территорию республики.
«Мы направили силы, самолеты, которые должны были ее перехватить и в случае необходимости сбить. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши», - сказал Клиш.
По его словам, ракета находилась в воздушном пространстве Польше около трех минут и углубилась примерно на 40 км внутрь страны. При этом он подчеркнул, что речь идет всего об одной ракете.
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