В Польше сообщили о нарушении воздушного пространства со стороны Украины

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В воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный воздушный объект, а после он исчез с радаров. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил республики.
«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — говорится в сообщении ведомства.
Однако после сигнал был утерян. После случившегося оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и резервы, находящиеся в его распоряжении.
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