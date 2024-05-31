В Польше появилась информация о частичной мобилизации граждан

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Польское агентство печати опубликовало сообщение, что в стране якобы будет проводиться частичная мобилизация граждан, а после удалило публикацию.
Об этом пишет РИА Новости. В публикации отмечалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск решил провести мобилизацию 200 тысяч поляков с 1 июля для отправки их на Украину.
Текст сообщения два раза появлялся в новостной ленте агентства, но позже PAP удалило его и сообщило, что информация не соответствует действительности.
Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец сообщил, что по факту случившегося проводится расследование. Польские СМИ предположили, что это была кибератака.
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Текст сообщения два раза появлялся в новостной ленте агентства, но позже PAP удалило его и сообщило, что информация не соответствует действительности.
Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец сообщил, что по факту случившегося проводится расследование. Польские СМИ предположили, что это была кибератака.
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Алёна Самарева