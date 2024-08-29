Польский депутат Ковальский осудил заявление Кулебы о Волынской резне

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Депутат польского сейма Януш Ковальский выразил недовольство в соцсетях из-за заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы относительно Волынской резни. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Необходимо объявить этого политика персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — поделился депутат.
Накануне, выступая на панельной дискуссии «Польша будущего» в городе Ольштын, украинский дипломат оказался в центре скандала из-за своего высказывания о Волынской резне.
Ему задали вопрос о том, когда власти Киева проведут эксгумацию останков жертв этой трагедии. В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо «увековечить память украинцев». Он имел в виду снос памятника «Украинской повстанческой армии» в Польше. Этот монумент стал причиной напряжённости в отношениях между двумя государствами.
Также Кулеба призвал оставить вопросы, связанные с историей, специалистам.
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