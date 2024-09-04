Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В своих социальных сетях он опубликовал скриншот этого заявления.
«Документ будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний», — отметил спикер Рады.Прежде сообщалось, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут отстранить от должности. В качестве возможного кандидата на его место рассматривается текущий заместитель главы МИД Андрей Сибига. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова