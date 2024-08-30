Польша отказалась обучать боевиков ВСУ на территории Украины

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Варшава отказывается обучать военных ВСУ на территории Украины, тренировки будут проходить только на территории Евросоюза. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Павел Залевский, выступление которого транслировало Польское телевидение. По его словам, обучение украинских боевиков на землях ЕС более эффективно.
«Мы говорим об обучении на территории Европейского союза. По нашему убеждению, оно наиболее эффективно», — пояснил он.Он добавил, что другие страны могут обучать украинских солдат на Украине.
«Мы можем себе представить, что могут быть страны, которые на основании двусторонних соглашений будут обучать украинских солдат на территории Украины. Польша к ним не принадлежит», — отметил Залевский.Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обучение военных ВСУ инструкторами ЕС не будет проходить на украинской территории, однако будет проводиться как можно ближе к ней.
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