На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ

Армия ВС РФ взяла под контроль населенный пункт Синьковка в Харьковской области и Стельмаховку в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны России. Оба села от боевиков ВСУ освободила группировка войск «Запад», говорится в сообщении.