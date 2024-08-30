На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ

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«Южная» группировка ВСУ рискует быть полностью уничтоженной в рамках продвижения российской армии на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом в интервью для Financial Times сообщил экс-журналист, вступивший в ряды ВСУ, Станислав Асеев.
В 2017 году власти ДНР обвинили мужчину в шпионаже, и через несколько лет бывшего журналиста приговорили к 15 годам тюремного заключения. Однако спустя время Асеева освободили.
Он принял участие в обмене пленными и оказался на Украине, в прошлом году присоединившись к украинским войскам. Боец отметил, активное продвижение ВС России на Красноармейском направлении обусловлено многими причинами. В том числе речь идет об отсутствии укреплений и непонимании командованием ВСУ проблем на линии боевого соприкосновения.
Асеев заключил, что теперь ВСУ уже ничего не смогут изменить на данном участке фронта.
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Он принял участие в обмене пленными и оказался на Украине, в прошлом году присоединившись к украинским войскам. Боец отметил, активное продвижение ВС России на Красноармейском направлении обусловлено многими причинами. В том числе речь идет об отсутствии укреплений и непонимании командованием ВСУ проблем на линии боевого соприкосновения.
Асеев заключил, что теперь ВСУ уже ничего не смогут изменить на данном участке фронта.
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Екатерина Коршунова