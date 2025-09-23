Польша откроет границу с Белоруссией

23 сентября 2025, 16:15

Туск: Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией

Фото: iStock/Stadtratte

Власти Польши приняли решение открыть границу с Белоруссией. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск перед заседанием кабмина, передает телеканал TVP Info.





Туск сообщил, что граница между странами будет открыта в полночь с 24 на 25 сентября.





«Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня», — добавил польский премьер-министр.