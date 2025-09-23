Польша откроет границу с Белоруссией
Туск: Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией
Власти Польши приняли решение открыть границу с Белоруссией. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск перед заседанием кабмина, передает телеканал TVP Info.
Туск сообщил, что граница между странами будет открыта в полночь с 24 на 25 сентября.
«Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией. Решение он подпишет сегодня», — добавил польский премьер-министр.
12 сентября власти Польши приняли решение о закрытии границы с Белоруссией. В связи с этим на пункте пропуска «Брест» были возведены металлический забор и установлены заграждения из колючей проволоки. Также Варшава направила к границе значительное количество военнослужащих. Эти меры польские власти связали с проведением совместных военных учений «Запад-2025», организованных Россией и Белоруссией.