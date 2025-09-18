Польша заподозрила иностранный след в угоне автомобиля жены премьер-министра

18 сентября 2025, 13:05

Польша проверит причастность иностранных спецслужб к угону машины жены Туска

Фото: iStock/Ivan Mezhui

Польские спецслужбы рассматривают версию о возможном участии иностранных разведок в угоне автомобиля, принадлежащего супруге премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, слова которого приводит РИА Новости.