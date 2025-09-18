Польша заподозрила иностранный след в угоне автомобиля жены премьер-министра
Польские спецслужбы рассматривают версию о возможном участии иностранных разведок в угоне автомобиля, принадлежащего супруге премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время проверяется причастность иностранных спецслужб к инциденту. При этом Семоняк не уточнил, какие именно страны могут быть замешаны в произошедшем.
В связи с угоном авто задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина, который не связан с профессиональными группами автоворов. Это обстоятельство также стало поводом для пристального внимания со стороны силовых структур.
Инцидент произошёл 10 сентября в городе Сопот. Неизвестные угнали Lexus, принадлежащий Малгожате Туск, жене главы правительства. Семейный автомобиль находился возле частного дома Дональда Туска на севере Польши. Вскоре после угона началась проверка, в ходе которой установили, что действия похитителя носили «нестандартный характер». Этот факт, помимо прочих, и вызвал подозрения в возможной внешней заинтересованности.
Расследование продолжается. Власти Польши не исключают, что происшествие могло быть попыткой провокации или давления, в том числе на фоне сложной внешнеполитической ситуации.
Читайте также: