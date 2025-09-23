В Госдуме ответили Сикорскому на угрозы в адрес России
Депутат Журавлев: угрожая России, Сикорский рискует повторить судьбу Гитлера
Глава МИД Польши Радослав Сикорский рискует повторить судьбу руководителя нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя угрозы польского министра иностранных дел сбивать российские самолеты и ракеты, нарушившие воздушное пространство страны.
По мнению парламентария, Сикорский проявляет клинические признаки русофобии. Журавлев подчеркнул, что личность, напоминающая Гитлера без усов, повторит судьбу своего прототипа.
«Напомню, тот покончил с собой, когда вдруг выяснил, что на самом деле советские войска уже совсем рядом с его резиденцией», — пояснил депутат.
