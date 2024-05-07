Польша вернула на родину украинца, пытавшегося сбежать от службы в ВСУ

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Польские пограничники поймали украинца, который попытался покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Однако уклониста вернули на родину, где ему сразу вручили повестку. Об этом сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины.
«В эти выходные двое граждан намеревались через реку Западный Буг попасть за границу. Одного из отчаянных пограничный наряд обнаружил вблизи украинско-польской границы в воскресенье утром. Неизвестный, увидев пограничников, начал убегать и бросился вплавь к смежному берегу. Охранники границы проинформировали коллег по ту сторону госрубежа», — говорится в сообщении.
В итоге польские пограничники задержали украинского уклониста. Им оказался 31-летний житель Сумской области. Его вернули на родину, где ему незамедлительно вручили повестку и составили протокол об административном правонарушении.
Накануне стало известно, что украинские пограничники поймали 44-летнего мужчину в юбке и с накладной грудью, который хотел сбежать в Румынию с паспортом сестры. Житель города Золотоноша надел парик, сделал макияж и переоделся в женскую одежду, а также взял паспорт своей сестры. Однако пересечь границу ему не удалось.
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Элина Позднякова