Польша примет участие в большой приватизации на Украине

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Украина пригласила Польшу принять участие в «большой приватизации» объектов. Об этом сообщил глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль.
Он провёл встречу с польской делегацией от Министерства государственных активов, в ходе которой стороны обсудили запланированную на лето кампанию по приватизации объектов на Украине.
В итоге стороны приняли решение, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить возможности большой приватизации, в первую очередь, в химической и титановой отраслях.
Также Коваль подчеркнул, что Польша рассматривает направление пищевой индустрии, в частности, комбинаты хлебопродуктов. Чиновник пригласил коллег посмотреть и спиртзаводы.
В ноябре прошлого года Коваль заявлял, что в рамках приватизации на аукцион будут выставлены крупные объекты со стартовой стоимостью свыше 6,3 миллионов долларов. Также будут сданы в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.
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В итоге стороны приняли решение, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить возможности большой приватизации, в первую очередь, в химической и титановой отраслях.
Также Коваль подчеркнул, что Польша рассматривает направление пищевой индустрии, в частности, комбинаты хлебопродуктов. Чиновник пригласил коллег посмотреть и спиртзаводы.
В ноябре прошлого года Коваль заявлял, что в рамках приватизации на аукцион будут выставлены крупные объекты со стартовой стоимостью свыше 6,3 миллионов долларов. Также будут сданы в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.
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Анастасия Чинкова