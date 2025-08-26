Польша отвернулась от Украины и объявила войну бандеровцам
Варшава отменила льготы для украинских беженцев и ужесточила законы о символике
В Польше предложили приравнять символику украинских националистических организаций к нацистской. Соответствующую законодательную инициативу выдвинул президент страны Кароль Навроцкий. Слова польского лидера приводит РЕН ТВ.
Навроцкий наложил вето на продление социальных выплат и медицинского обеспечения для неработающих украинских беженцев. Это решение также ставит под вопрос финансирование Польшей спутниковой связи Starlink для Украины.
Поводом для ужесточения политики стали инциденты с участием украинских беженцев, включая размещение националистической символики в публичных местах.
«Я считаю, что мы должны включить в этот законопроект однозначный лозунг «Stop Banderism», и в уголовном кодексе приравнять символ бандеры к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, обычно называемому нацизмом», — заявил президент Польши.Киев назвал действия Варшавы недружественными и пообещал на них ответить.