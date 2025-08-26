Польша отвернулась от Украины и объявила войну бандеровцам

26 августа 2025, 13:19

Варшава отменила льготы для украинских беженцев и ужесточила законы о символике

Фото: Istock/Denisfilm

В Польше предложили приравнять символику украинских националистических организаций к нацистской. Соответствующую законодательную инициативу выдвинул президент страны Кароль Навроцкий. Слова польского лидера приводит РЕН ТВ.





Навроцкий наложил вето на продление социальных выплат и медицинского обеспечения для неработающих украинских беженцев. Это решение также ставит под вопрос финансирование Польшей спутниковой связи Starlink для Украины.



Поводом для ужесточения политики стали инциденты с участием украинских беженцев, включая размещение националистической символики в публичных местах.

«Я считаю, что мы должны включить в этот законопроект однозначный лозунг «Stop Banderism», и в уголовном кодексе приравнять символ бандеры к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, обычно называемому нацизмом», — заявил президент Польши.