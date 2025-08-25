Трамп прислал Алиеву совместные фото с подписью «Ильхам, ты великий лидер»

25 августа 2025, 21:02

Ильхам Алиев и Дональд Трамп (фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал в соцсетях совместные фотографии с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Снимки были сделаны после подписания парафированного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве американского лидера.