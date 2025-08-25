Трамп прислал Алиеву совместные фото с подписью «Ильхам, ты великий лидер»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал в соцсетях совместные фотографии с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Снимки были сделаны после подписания парафированного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве американского лидера.
На кадрах, опубликованных на официальном сайте азербайджанского лидера, трое политиков пожимают друг другу руки, демонстрируя символическое завершение переговоров. Фотографии сопровождались личной подписью Трампа: «Ильхам, ты великий лидер».
Алиев в своём комментарии выразил благодарность Трампу за поддержку процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном. Он подчеркнул важность мирного диалога и продвижения устойчивой повестки на Южном Кавказе.
Соглашение, к которому стороны подошли при участии США, может стать важным шагом к стабилизации ситуации в регионе после десятилетий напряженности.
