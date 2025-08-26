Президент Южной Кореи опасался повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

26 августа 2025, 05:03

Ли Чжэ Мён рассказал о страхе повторить судьбу Зеленского на встрече в Белом доме

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён признался, что во время своей встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне опасался повторить судьбу Владимира Зеленского. Ему не хотелось, чтобы американский лидер отчитал его, как случилось с Зеленским в феврале. Об этом пишет РИА Новости.





Президент Республики Корея прибыл в американскую столицу в понедельник. Этот визит стал первой поездкой южнокорейского лидера в США с момента его вступления в должность в начале июня.



Ли Чжэ Мён объяснил, что Трамп опубликовал в Truth Social накануне их встречи довольно угрожающий пост. Там говорилось о «чистках» в республике.





«Перед тем как я встретился сегодня с президентом Трампом, он опубликовал в Truth Social очень угрожающий пост, который я воспринял с опаской… Мы могли столкнуться с ситуацией Зеленского», — говорил Ли Чжэ Мён