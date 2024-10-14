Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Польша подготовила «сюрприз» на северной и восточной границах

Польша подготовила «сюрприз» на северной и восточной границах

TVP: Польша начала ставить минные поля на северной и восточной границах
14 октября 2024, 11:50
Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Польша устанавливает минные поля на восточной и части северной границы, передает TVP. Уточняется, что уже принято соответствующее решение.
В частности, упоминается некая программа «Восточный щит» с бетонными ежами, минными полями и противотанковыми рвами, чья протяженность составит 800 километров. Ее цель — остановить «российское вторжение», а также «незаконных мигрантов».

«На полигоне в Ожише начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск. Учения связаны с тестированием элементов «Восточного щита», — передает телеканал.


Предварительно, польская армия проведет учения, которые стартуют 14 октября.

Ранее сообщалось, что прибалтийские государства решили отгородиться от РФ и РБ при помощи «железного барьера».

Читайте также:

МИД Украины отреагировал на слова Джареда Лето о выступлении в России

Володин рассказал, почему БРИКС признали в Европе

Госдума изучит законопроект о запрете использования животных в цирках
#мир
#польша
#новости
#граница
#мина
Появились доказательства участия армии США в боях в Курской области
«Архангел спецназа»: в уничтоженном под Курском БМП Stryker были 8 солдат США
14 октября 2024, 12:02

Фото: iStock/Serhej Calka

В сети появились доказательства участия штатных солдат США в боях в Курской области, их опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа Z». Отмечается, что в уничтоженном в Глушковском районе БМП Stryker находился экипаж из США в количестве восьми человек.
В канале отмечают, что сама боевая машина после удара сгорела в посадках, после чего российские бойцы провели в ней обыск.
«В БМП в ходе обыска обнаружена техническая документация, что-то вроде строевой записки, а также план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий, а также различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству», — говорится в публикации.
Также уточняется, что члены экипажа были не наемниками, а именно штатными американскими военными.
«Наемники в Курской области попадались нашим бойцам не раз. Но штатные американские вояки нет. Одного из списка мы нашли в запрещенной соцсети Instagram*. Речь идет о Брэндоне Санчезе, который вступил в ряды армии США в 2013 в качестве повара», — подчеркивают в «Архангеле спецназа».
Читайте также:

Российский военный рассказал о бегстве наемников ВСУ при приближении штурмовиков

В ДНР заочно рассмотрят дело гражданина Грузии, воевавшего за ВСУ​ наемником

Названо число украинских боевиков, уничтоженных с начала боев в Курской области

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
#сша
#дело
#соцсети
#план
#instagram
#днр
#всу
#наемники
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Украины отреагировал на слова Джареда Лето о выступлении в России
МИД Украины осудил Джареда Лето за слова о желании выступить в России
14 октября 2024, 11:23

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Слова американского актера и музыканта Джареда Лето о желании выступить в России оскорбляют украинцев. Об этом сообщили в МИД Украины, пишет «Страна».
Согласно заявлению украинского внешнеполитического ведомства, желание Джареда Лето выступить в РФ являются оскорблением тех, кто «жертвует жизнью ради защиты свободы».

В МИД Украины добавили, что для России якобы «не может быть никакого умиротворения». Спустя некоторое время в соцсетях американского исполнителя началась травля. Украинцы начали писать различные негативные комментарии под публикациями Лето.

Напомним, во время выступления на концерте в Белграде, Джаред Лето сообщил, что скучает по своим слушателям в России, и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.

Читайте также:

Рэпера Канье Уэста обвинили в незаконной слежке за Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори

Дочь Любови Успенской обратилась к поклонникам после возвращения из Израиля

«Придумывают схемы»: Анна Калашникова раскрыла, как в разводе Андреевой и Бондарчука замешана его бывшая жена
#лето
#мид
#рф
#украина
#певец
#сша
#социальная сеть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Володин рассказал, почему БРИКС признали в Европе
Володин: БРИКС признали в Европе
14 октября 2024, 08:57

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что БРИКС признали в Европе.
Володин отметил, что к объединению планирует присоединиться Сербия. По словам спикера Госдумы, балканская страна не видит в Европейском союзе надежного партнера.

Володин подчеркнул, что все больше государств осознают, что БРИКС — это перспектива и гарантия многополярного мира. На сегодняшний день БРИКС объединяет десять стран и 45% мирового населения, добавил политик.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.

Читайте также:

Сербы готовы вступить в БРИКС вместо Евросоюза

Aydınlık: Зигзаги Турции в отношениях с Россией и США вызывают сомнения в БРИКС

Политолог Безпалько: Тяга многих стран к БРИКС показывает усталость мира от США
#россия
#саммит
#иран
#сербия
#володин
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума изучит законопроект о запрете использования животных в цирках
14 октября 2024, 06:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Государственная Дума в ноябре рассмотрит проект закона о запрете использования животных в цирках, однако решение проблемы требует последователи, заявил первый заместитель председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, передает РИА Новости.
По мнению депутата, поднятая проблема правильная, но в случае с цирком необходимо «закручивать гайки постепенно», чтобы требования к содержанию животных постоянно увеличивались.

Как отметил Бурматов, в настоящее время реабилитационные центры «работают на полную мощность», поэтому принятие данной инициативы может привести к их краху. Он добавил, что животные, выполнившие свои задачи в цирке, станут пенсионерами и будут продолжать нуждаться в уходе и содержании.

Ранее братья Запашные были вызваны в Государственную Думу для объяснения видео, на котором они избивают тигра во время репетиции.

Читайте также:

В ГД рекомендовали работодателям не отпускать простудившихся без больничного

В России хотят обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников

Россиянам разрешили передать пенсионные баллы своим родителям
#госдума
#цирк
#животные
#законопроект
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня
14 октября 2024, 05:44

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай начал учения «Совместный меч – 2024B» вблизи Тайваня. Как сообщает Reuters, об этом говорится в сообщении Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Целью мероприятий является блокада, атака и захват ключевых портов и районов. Учения пройдут в северной, южной и восточной частях острова, в них примут участие военно-морской флот, армия, ракетные войска, военно-воздушные силы и другие подразделения.

«Учения также служат суровым предупреждением сепаратистским действиям сил за независимость Тайваня», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что НОАК считает операцию законной и необходимой для защиты государственного суверенитета и национального единства.

Ранее в тот же день военные Тайваня заявили о приближении 11 кораблей НОАК и 30 летательных аппаратов.

Читайте также:

В США оценили оборонную промышленность КНР

МИД Китая высказался об убийстве генсека «Хезболлы»

Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины
#китай
#учения
#армия
#флот
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Венгрии допустили вмешательство «соседней страны» в выборы
Сийярто: соседняя страна могла вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году
14 октября 2024, 05:21

Фото: istock/rarrarorro

«Соседняя страна» могла вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он не уточнил, какую страну имеет в виду, но предположил возможность вмешательства Украины.

«Я не совсем уверен, что страна, которую возглавляет упомянутый вами президент [Владимир Зеленский] не была частью этого», – заявил Сийярто.

Он отметил, что существуют признаки вмешательства в выборы со стороны «соседней страны», но результаты голосования «потеряли свое значение».

Ранее представитель Сийярто заявил, что Соединенные Штаты предприняли значительные попытки повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. По его словам, американские чиновники потратили миллионы долларов на поддержку венгерских оппозиционных партий и оппозиционных СМИ. Это «все еще продолжается», добавил министр иностранных дел.

Читайте также:

МИД Венгрии обвинил США во вмешательстве в выборы

Орбан назвал ошибкой слова своего советника о вторжении СССР в Венгрию

Орбан и Сальвини сошлись во мнениях по Украине
#украина
#венгрия
#выборы
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заметили нарастающее напряжение между Харрис и Баденом перед выборами
14 октября 2024, 04:34

Фото: istockphoto/rarrarorro

Напряженность между президентом США Джо Байдена и предвыборным штабом кандидата от Демократической партии Камалы Харрис усилилась в преддверии выборов. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Многие чиновники до сих пор недовольны тем, что Байдену пришлось отказаться от участия в кампании. Однако они поддерживают Харрис и хотят, чтобы она победила. Тем не менее, по словам собеседника издания, Белый дом обвинил сотрудников штаба кандидата в нелояльности.

Более того, команда кандидата Харрис считает, что команда Байдена делает недостаточно для координации рабочей программы президента по кампании Харрис.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп заявил о ненависти Байдена к Харрис за то, что она заняла его место в президентской гонке.

Читайте также:

Байден поддержал просьбу Трампа о военных самолетах

Трамп запросил военную помощь из-за возможной угрозы от Ирана

Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран делают ужасной жизнь для США
#дональд трамп
#камала харрис
#джозеф байден
#президент
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Венгрии обвинил США во вмешательстве в выборы
Сийярто: США пытались вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году
14 октября 2024, 03:43

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Соединенные Штаты пытались повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так», – заявил дипломат.

Сийярто обвинил Вашингтон в том, что тот тратит миллионы долларов на поддержку венгерской оппозиции и оппозиционных СМИ, добавив, что это «все еще продолжается». Министр подчеркнул, что «в конце концов, главное – это воля народа», и напомнил, что оппозиция проиграла эти выборы с 35% голосов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения во вмешательстве в выборы в Великобритании.

Читайте также:

Орбан назвал ошибкой слова своего советника о вторжении СССР в Венгрию

Орбан и Сальвини сошлись во мнениях по Украине

Орбан заявил, что у него есть козыри для продвижения «миротворческой миссии»
#венгрия
#мид
#дипломат
#выборы
#сша
#россия
#великобритания
#дмитрий песков
#сми
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС
14 октября 2024, 03:20

Фото: iStock/Leonid Ikan

Израильские войска нанесли удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, являлась штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Обстрелу подверглось медицинское учреждение в городе Дейр-эль-Балах, где, вероятно, базируются боевики ХАМАС. Пресс-секретарь сообщил, что ХАМАС использует этот центр для планирования и проведения атак против Израиля.

Время удара не уточняется.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля атаковала школу в секторе Газа. В результате удара погибли 22 человека, в том числе 15 женщин и детей. Еще 80 человек получили ранения.

Читайте также:

Израиль объяснил вторжение танков на базу ООН

Стало известно о планах Израиля на ответный удар по Ирану

Власти Ирана серьёзно рассматривают возможность выхода из ДНЯО
#хамас
#израиль
#сектор газа
#взрыв
#цахал
Следите за нашими новостями
в удобном формате