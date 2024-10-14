Польша подготовила «сюрприз» на северной и восточной границах

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Польша устанавливает минные поля на восточной и части северной границы, передает TVP. Уточняется, что уже принято соответствующее решение.
В частности, упоминается некая программа «Восточный щит» с бетонными ежами, минными полями и противотанковыми рвами, чья протяженность составит 800 километров. Ее цель — остановить «российское вторжение», а также «незаконных мигрантов».
Предварительно, польская армия проведет учения, которые стартуют 14 октября.
Ранее сообщалось, что прибалтийские государства решили отгородиться от РФ и РБ при помощи «железного барьера».
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«На полигоне в Ожише начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск. Учения связаны с тестированием элементов «Восточного щита», — передает телеканал.
Предварительно, польская армия проведет учения, которые стартуют 14 октября.
Ранее сообщалось, что прибалтийские государства решили отгородиться от РФ и РБ при помощи «железного барьера».
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Никита Кротов