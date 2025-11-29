Трамп помиловал осужденного за контрабанду наркотиков экс-президента Гондураса

29 ноября 2025, 03:29

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о полном помиловании экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, отбывавшего тюремный срок за наркоторговлю. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.