Трамп помиловал осужденного за контрабанду наркотиков экс-президента Гондураса
Президент США Дональд Трамп заявил о полном помиловании экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, отбывавшего тюремный срок за наркоторговлю. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.
Ранее суд Нью-Йорка приговорил Эрнандеса к 45 годам заключения за причастность к наркотрафику. Трамп, комментируя свое решение, заявил, что с бывшим президентом Гондураса обошлись «жестоко и несправедливо».
Американский президент также подчеркнул позитивные тенденции в развитии Гондураса, отметив движение страны к политическим и экономическим успехам.
Напомним, судебное решение о тюремном заключении Эрнандеса вынесли в июне 2024 года. Экс-президента признали виновным в организации контрабанды наркотических веществ.
