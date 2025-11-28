ТАСС: в Госдуму внесли договор с Индией о порядке отправки военных
Правительство России внесло на ратификацию в Государственную Думу соглашение с Индией, касающееся порядка отправки военнослужащих, военных кораблей и самолетов на территории обеих стран.
Соответствующий документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.
«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индии», — цитирует его ТАСС.
Как отмечается в пояснительной записке, соглашение определяет порядок отправки военных и техники, а также их материального обеспечения. Эти меры будут применяться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и в других случаях по обоюдной договоренности.