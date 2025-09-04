В Беларуси задержали польского шпиона с документами об учениях «Запад-2025»

04 сентября 2025, 23:30

Фото: Istock/Sinenkiy

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал в Лепеле Витебской области гражданина Польши Гжегоша Гавела по обвинению в шпионаже — у него изъяли секретные документы по белорусско-российским учениям «Запад-2025».