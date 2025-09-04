В Беларуси задержали польского шпиона с документами об учениях «Запад-2025»
Комитет государственной безопасности Беларуси задержал в Лепеле Витебской области гражданина Польши Гжегоша Гавела по обвинению в шпионаже — у него изъяли секретные документы по белорусско-российским учениям «Запад-2025».
Задержание произошло в результате операции агентурной разведки. При личном досмотре у гражданина Польши Гжегоша Гавела 1998 года рождения, постоянно проживающего в Кракове, была обнаружена восьмистраничная ксерокопия документации с грифом «секретно», содержащая сведения о планировании учений «Запад-2025».
Как установило следствие, Гавел через социальные сети вышел на контакт с гражданином Беларуси и предложил ему тайное сотрудничество в интересах польских спецслужб. Он собирал информацию о передвижениях военной техники, дислокации частей, персональные данные представителей командного состава Вооруженных сил и сотрудников органов военной контрразведки Беларуси.
Все полученные разведданные систематически передавались куратору из Агентства внутренней безопасности Польши. За предоставление закрытой информации польский гражданин гарантировал своему белорусскому сообщнику стабильное ежемесячное денежное вознаграждение.
При обыске у задержанного были изъяты денежные средства в различных валютах (доллары США, евро, белорусские рубли, болгарские левы и польские злотые), мобильный телефон и SIM-карта, зарегистрированная на другое лицо. Возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Беларуси (шпионаж).
