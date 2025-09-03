Достижения.рф

Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией

Фото: iStock/alexis84

Украина хотела втянуть Польшу в вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил бывший польский президент Анджей Дуда, передает издание Do Rzeczy.



Журналист поинтересовался у политика, можно ли утверждать, что Владимир Зеленский оказывал давление на польские власти.

«Можно и так сказать», — ответил Дуда.

В 2022 году лидер киевского режима давил на Варшаву, настаивая на признании, что ракета, упавшая 15 ноября того же года в Пшеводуво, была выпущена с территории России.

Дуда добавил, что с самого начала Украина пыталась вовлечь западные страны в конфликт с РФ.
Екатерина Коршунова

