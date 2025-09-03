Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией

03 сентября 2025, 16:03

Экс-президент Дуда: Украина хотела втянуть Польшу в конфликт с Россией

Фото: iStock/alexis84

Украина хотела втянуть Польшу в вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил бывший польский президент Анджей Дуда, передает издание Do Rzeczy.





Журналист поинтересовался у политика, можно ли утверждать, что Владимир Зеленский оказывал давление на польские власти.





«Можно и так сказать», — ответил Дуда.