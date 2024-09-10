Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией

Фото: iStock/Stadtratte
Польша на 90 дней продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе польского МИД и администрации республики.
Отмечается, что за порядка 90 дней действия буферной зоны количество попыток незаконного пересечения границы сократилось на 64%, что указывает на обоснованность введения таких мер и эффективность их работы.
Исходя из таких результатов, министр внутренних дел Польши подписал постановление, продлевающее ещё на 90 дней временный запрет на нахождение на определённой территории в приграничье, прилегающем к госгранице с Белоруссией.
Распоряжение вступит в силу 11 сентября.
По данным МВД, с начала действия буферной зоны (13 июня 2024 года) пограничными службами были зафиксированы 6130 попыток незаконного пересечения границы. При этом за те же 90 дней, но до введения буферной зоны, число попыток составляло 17 030.
Читайте также:
Два польских солдата были ранены на границе с Белоруссией
Польша находится в состоянии гибридной войны, заявили в Минобороны страны
В воздушное пространство Польши залетел украинский беспилотник
Исходя из таких результатов, министр внутренних дел Польши подписал постановление, продлевающее ещё на 90 дней временный запрет на нахождение на определённой территории в приграничье, прилегающем к госгранице с Белоруссией.
Распоряжение вступит в силу 11 сентября.
По данным МВД, с начала действия буферной зоны (13 июня 2024 года) пограничными службами были зафиксированы 6130 попыток незаконного пересечения границы. При этом за те же 90 дней, но до введения буферной зоны, число попыток составляло 17 030.
Читайте также:
Два польских солдата были ранены на границе с Белоруссией
Польша находится в состоянии гибридной войны, заявили в Минобороны страны
В воздушное пространство Польши залетел украинский беспилотник
Анастасия Чинкова