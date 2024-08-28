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Два польских солдата были ранены на границе с Белоруссией, когда передавали оружие друг другу во время смены поста. Об этом информирует оперативное командование видов вооруженных сил Польши, пишет РИА Новости.
«Недалеко от Новой Луки произошел несчастный случай. При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу», — отмечается в сообщении.
В командовании уточнили, что одного из солдат на вертолете доставили в госпиталь в Белостоке. Также пострадал второй солдат из того же подразделения. Сообщается, что он был ранен в палец, его доставили в больницу. Сейчас по словам командования их жизни ничего не угрожает. Полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, что Польша подняла в воздух дежурную авиацию в юго-восточной части страны. Причиной этого стали массированные ракетные удары по западным областям Украины.
До этого стало известно, что глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу невозможности снести сталинскую высотку в центре Варшавы. По его словам, этого нельзя сделать, так как здание имеет статус памятника архитектуры.
Президент Польши подписал закон, разрешающий отстреливать мигрантов на границе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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