Польша раскритиковала Германию за обсуждение «плана победы» без Варшавы

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МИД Польши раскритиковал Германию за то, что представителя страны не пригласили на встречу по украинскому вопросу в Берлине, где обсуждался «план победы» Владимира Зеленского. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вронский.
Напомним, что в минувшую пятницу президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер обсудили украинский конфликт. В ходе беседы они затронули подготовленный Зеленским «план победы».
Вронский отметил, что на такой встрече присутствие представителя Польши должно быть обязательным, поскольку около 90% помощи от западных союзников идёт именно через Польшу. Также страна является одной из наиболее вовлечённых в помощь Киеву во многих сферах.
Также пресс-секретарь МИД Польши выразил недовольство тем, что на встречу не позвали самого Зеленского. Это ставит под ещё большие сомнения эффективность таких инициатив.
В заключение Вронский добавил, что ответственность за эффективность и последствия такой встречи несёт канцлер ФРГ Шольц, поскольку именно он решал, кто будет принимать в ней участие.
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Вронский отметил, что на такой встрече присутствие представителя Польши должно быть обязательным, поскольку около 90% помощи от западных союзников идёт именно через Польшу. Также страна является одной из наиболее вовлечённых в помощь Киеву во многих сферах.
Также пресс-секретарь МИД Польши выразил недовольство тем, что на встречу не позвали самого Зеленского. Это ставит под ещё большие сомнения эффективность таких инициатив.
В заключение Вронский добавил, что ответственность за эффективность и последствия такой встречи несёт канцлер ФРГ Шольц, поскольку именно он решал, кто будет принимать в ней участие.
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Анастасия Чинкова