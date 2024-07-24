Польша выдвинула Украине ультиматум по принятию в Евросоюз

Фото: iStock/Berezko
Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока Варшава и Киев полностью не урегулируют тему Волынской резни. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что сейчас Польша старается поддерживать Украину настолько, насколько это возможно. Однако между странами ещё есть ряд нерешённых исторических вопросов.
С начала 1943 года националисты из Украины убивали и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминационным событием стала так называемая Волынская резня 11 июля 1943 года. В этот день националисты одновременно атаковали около 150 польских деревень. Историки называют эту трагедию геноцидом и этнической чисткой.
Сейм Польши в 2016 году объявил 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида. Такое решение не понравилось Верховной раде, которая заявила, что это поставило под угрозу политическое и дипломатическое сотрудничество стран.
Читайте также:
В Польше сделали заявление об укреплении границы с Россией
В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной
В Польше назвали главную угрозу для западных истребителей F-16 на Украине
С начала 1943 года националисты из Украины убивали и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминационным событием стала так называемая Волынская резня 11 июля 1943 года. В этот день националисты одновременно атаковали около 150 польских деревень. Историки называют эту трагедию геноцидом и этнической чисткой.
Сейм Польши в 2016 году объявил 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида. Такое решение не понравилось Верховной раде, которая заявила, что это поставило под угрозу политическое и дипломатическое сотрудничество стран.
Читайте также:
В Польше сделали заявление об укреплении границы с Россией
В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной
В Польше назвали главную угрозу для западных истребителей F-16 на Украине
Анастасия Чинкова