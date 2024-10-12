Польша решила приостановить предоставление убежища мигрантам

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Власти Польши намерены временно приостановить предоставление убежища мигрантам. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая на съезде своей партии «Гражданская платформа» в Варшаве.
Он подчеркнул, что введение таких ограничений станет одним из элементов миграционной стратегии. Туск намерен добиваться признания в Европе такого шага.
По словам премьера, власти государства должны иметь 100-процентный контроль над тем, кто прибывает в Польшу. Сами поляки хотят видеть в стране приезжих, которые намерены работать, выплачивать налоги и интегрироваться в польское общество.
Ранее Туск выступил против принятого Евросоветом «Пакта о миграции», заявив, что Варшава отказывается принимать нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что страна и так приняла сотни тысяч мигрантов, хлынувших в страну после начала конфликта на Украине.
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По словам премьера, власти государства должны иметь 100-процентный контроль над тем, кто прибывает в Польшу. Сами поляки хотят видеть в стране приезжих, которые намерены работать, выплачивать налоги и интегрироваться в польское общество.
Ранее Туск выступил против принятого Евросоветом «Пакта о миграции», заявив, что Варшава отказывается принимать нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что страна и так приняла сотни тысяч мигрантов, хлынувших в страну после начала конфликта на Украине.
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Анастасия Чинкова