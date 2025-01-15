Польша снова подняла в воздух истребители из-за якобы активности авиации РФ

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В Польше дежурные истребители в очередной раз были подняты в воздух по тревоге. Об этом сообщило оперативное командование родов войск вооружённых сил республики.
Помимо задействованной истребительной авиации, в состояние повышенной боевой готовности приведены системы польской противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Причиной таких мер называется якобы повышенная активность российской дальней авиации над территорией Украины.
Польские военные заявили, что предпринятые действия направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». В сообщении подчёркивается, что все силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.
В предыдущий раз польская дежурная авиация по той же причине поднималась в воздух в конце декабря 2024 года. В среду 15 января Польшу должен посетить просроченный украинский президент Владимир Зеленский.
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Польские военные заявили, что предпринятые действия направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». В сообщении подчёркивается, что все силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.
В предыдущий раз польская дежурная авиация по той же причине поднималась в воздух в конце декабря 2024 года. В среду 15 января Польшу должен посетить просроченный украинский президент Владимир Зеленский.
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Александр Бойцов