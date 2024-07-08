Польша снова подняла в воздух самолёты из-за активности дальней авиации РФ

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Польша и её союзники в ночь на 8 июля подняли в воздух свои истребители. Причиной этого стала якобы повышенная активность дальней авиации Российской Федерации.
Об этом в своей социальной сети X (бывший Twitter) сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши. Жителей страны предупредили о возможном повышенном уровне шума из-за работы польской и союзной авиации в воздушном пространстве, особенно в районах, расположенных на юго-востоке.
В предыдущий раз подобная активность авиации Польши наблюдалась 22 июня. Тогда Оперативное командование ВС страны заявило, что для военных это была «очень напряжённая ночь». Министерство обороны РФ не раз подчёркивало, что полёты самолётов Воздушно-космических сил России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Александр Бойцов