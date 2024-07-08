«Существует угроза»: Военэксперт оценил риски столкновения военной авиации Польши и России

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Польша вместе с союзниками второй раз за сутки подняла в воздух самолеты. Причиной стала, по комментариям вооруженных сил республики, повышенная активность дальней авиации России. Министерство обороны РФ не раз подчёркивало, что полёты самолётов Воздушно-космических сил России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что Польша поднимает свои истребители для перехват ракет, которые могут попасть на их территорию.
Однако никаких рисков потери наших стратегических бомбардировщиков, по мнению эксперта, нет.
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«Польша поднимает свои истребители для противоракетной обороны. Допускаются дальнобойные ракеты Х-65, Х-101/Х-555. Самолеты являются одним из средств ПВО — противовоздушной обороны, которая ведется в том числе за счет применения собственной авиации. Если есть у них гипотетическая угроза, что какая-то ракета залетит на территорию, они поднимают самолеты для перехвата», — объяснил эксперт.
Однако никаких рисков потери наших стратегических бомбардировщиков, по мнению эксперта, нет.
«Дальняя авиация не подлетает к границам Польши и Украины. Под дальней авиацией мы подразумеваем три вида стратегических бомбардировщиков — Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС. Они располагают оружием, которое летает на дистанцию до 5 тысяч километров. Соответственно, когда стратегическая авиация поднимается, она просто набирает высоту, запускает ракету и садится обратно на базу базирования. Они не подлетают к воздушному пространству Польши», — сказал военный блогер.
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Анастасия Бондарева