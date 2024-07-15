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В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной

Столтенберг: Польша как член НАТО не станет сбивать самолёты ВС РФ над Украиной
15 июля 2024, 05:34
Фото: iStock/phaisarn2517

Фото: iStock/phaisarn2517

Польша как член НАТО не будет сбивать российские ракеты и самолёты в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит украинское издание «Страна».
Он подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает Украину в уничтожении российских самолётов, но не будет напрямую вовлечён в это, и не станет ещё одним участником конфликта.

Кроме того, по словам Столтенберга, украинский конфликт показал огромные пробелы в боеготовности НАТО, которые предстоит устранить.



Ранее о том, что НАТО не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине также заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.

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Журналист рассказал, как западные СМИ скрывают информацию о событиях на Украине
Боуз: западные СМИ скрывают от граждан информацию об Украине
15 июля 2024, 05:23

Фото: iStock/bwb-studio

Западные СМИ активно скрывают от рядовых граждан информацию о происходящем на Украине. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.
Он написал, что с момента начала конфликта западные СМИ ни разу не сказали правду о реальных событиях в зоне СВО. Не было озвучено число погибших бойцов ВСУ, не заявлено об уничтожении поставленной Украине западной техники и т.д.

Именно в связи с этим Боуз взял на себя донесение правды до читателей. К посту он прикрепил кадры с уничтожением немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T российским «Искандером». Этими кадрами он продемонстрировал, как бесследно испарились ещё 150 миллионов евро немецких налогоплательщиков.

Журналист указал на то, что западные СМИ поддерживают невежество, а значит и пособничество народа в фантазиях о победе Украины, поскольку именно простые люди платят за это.

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Беспилотник ВСУ сбили в районе мыса Фиолент в Севастополе
15 июля 2024, 04:32

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, в ходе отражения атаки ВСУ был сбит один беспилотник. Его осколки, по сообщениям Спасательной службы Севастополя, упали на территории частного дома.

Ранее сообщалось о временном закрытии движения на Крымском мосту из-за отражения атаки ВСУ у Севастополя.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о работе ПВО в регионе. Сначала удалось сбить шесть украинских беспилотников, спустя час – ещё три, а затем ещё один. Опасность в регионе сохраняется.

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#севастополь
#пво
#беспилотник
#всу
#атака
#крым
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«Скорую пожарную помощь» развернули под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ
ВДВ развернули «скорую пожарную» из-за пожаров после обстрелов ВСУ под Херсоном
15 июля 2024, 04:22

Фото: iStock/TonyFuse

Десантники группировки войск «Днепр» развернули скорую пожарную помощь с комплексом КСП-10 для тушения пожаров, возникших в результате обстрелов ВСУ зажигательными боеприпасами сельскохозяйственных угодий в Херсонской области. Об этом начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ с позывным «Гефест» рассказал РИА Новости.
Отмечается, что «скорая пожарная» представляет собой бронированный автомобиль КАМАЗ, на который установлен комплекс пожаротушения КСП-10. Установку сопровождает антидроновая мобильная группа. На текущий момент, с учётом степени возгорания, это лучшее средство для ликвидации огня.

Также такая установка может использоваться и в стационарных условиях, например, при тушении пожара на складе, рассказал военный.

С помощью такого комплекса можно в течение 20 секунд потушить пожар на площади в 50 квадратных метров.

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#херсонская область
#пожар
#всу
#обстрел
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РВ: ВС РФ отражают атаки ВСУ у Севастополя, Крымский мост перекрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
15 июля 2024, 04:10

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские войска отражают атаки ВСУ в районе Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Появилась информация о том, что взрывы гремят в районе мыса Фиолент. Работает система ПВО, уничтожающая летящие в сторону Крымского полуострова украинские беспилотники.

Также сообщается, что перекрыт для движения автотранспорта Крымский мост. Инфоцентр переправы просит находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что над территорией Брянской области средствами ПВО сбиты десять беспилотников ВСУ.

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#севастополь
#крымский мост
#вс рф
#всу
#пво
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Беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области
Артамонов: дрон упал на территории электроподстанции в Липецкой области
15 июля 2024, 03:27

Фото: iStock/Yelantsevv

Украинский беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.
Отмечается, что на месте падения дрона работают сотрудники полиции. В результате падения летательного объекта никто не пострадал, работа электроподстанции продолжается в штатном режиме.

При этом Артамонов подчеркнул, что в регионе сохраняется красный уровень опасности из-за угрозы прилёта беспилотников, который был введён ранее. Аналогичная угроза атаки БПЛА была объявлена в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Брянской области с разницей в час сбили шесть и три украинских беспилотника.

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#липецкая область
#беспилотник
#электричество
#опасность
#всу
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Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью
15 июля 2024, 03:05

Фото: iStock/Zeferli

Ещё три украинских беспилотника были сбиты над территорией Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что была пресечена очередная попытка украинских войск атаковать территорию российского региона с помощью беспилотников самолётного типа. Средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Злынковским районом.

Часом ранее глава региона написал в своём канале о первом пресечении попытки ВСУ атаковать территорию региона. Тогда дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа.

Также ранее сообщалось, что в Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников.

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#беспилотник
#брянская область
#всу
#вс рф
#сво
#александр богомаз
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ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар
15 июля 2024, 02:51

Фото: iStock/aapsky

Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам в Одессе. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Ранее украинские издания писали, что в Одессе с небольшим перерывом прогремели два взрыва. Никаких дополнительных сведений не предоставлялось.

Позднее появились кадры прилётов. На месте одного из них начался сильный пожар. В настоящее время непонятно, какой именно объект поразили российские войска.

Местные ресурсы утверждают, что ВС РФ запускали ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

В городе и его окрестностях во время прилётов работала украинская система ПВО, однако ей не удалось сбить российские ракеты, которые достигли цели.

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#вс рф
#одесса
#бомба
#обстрел
#сво
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Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью
Губернатор Богомаз: шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью
15 июля 2024, 01:58

Фото: iStock/vadimrysev

Шесть украинских беспилотников сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дроны самолётного типа сбиты дежурными средствами ПВО Минобороны России. Четыре беспилотника обезврежены над территорией Севского района и по одному над Погарским и Брасовским районами.

По словам Богомаза, в результате атаки беспилотников и работы ПВО никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников.

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#брянская область
#беспилотник
#всу
#пво
#александр богомаз
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В Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников
15 июля 2024, 01:42

Фото: iStock/Naypong

В Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В сообщении жителей области призывают сохранять бдительность в связи с опасностью атаки БПЛА.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 14 июля были ликвидированы и обезврежены 15 украинских беспилотников. Все дроны были сбиты в приграничных районах с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также за минувший день расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск «Север» подавил несколько разведывательных беспилотников ВСУ, не дав им пересечь госграницу в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

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#беспилотник
#всу
#белгородская область
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