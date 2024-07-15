В НАТО высказались об ударах Польши по самолётам ВС РФ над Украиной

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Польша как член НАТО не будет сбивать российские ракеты и самолёты в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит украинское издание «Страна».
Он подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает Украину в уничтожении российских самолётов, но не будет напрямую вовлечён в это, и не станет ещё одним участником конфликта.
Кроме того, по словам Столтенберга, украинский конфликт показал огромные пробелы в боеготовности НАТО, которые предстоит устранить.
Ранее о том, что НАТО не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине также заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.
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Кроме того, по словам Столтенберга, украинский конфликт показал огромные пробелы в боеготовности НАТО, которые предстоит устранить.
Ранее о том, что НАТО не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине также заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.
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Анастасия Чинкова