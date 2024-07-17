В Польше назвали главную угрозу для западных истребителей F-16 на Украине

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Российские модернизированные истребители МиГ-31БМ станут главной угрозой для западных самолётов F-16, которые могут появиться на Украине уже через несколько недель.
Об этом пишет польское издание Komputer Swiat. Автор публикации, ссылаясь на мнение экспертов, называет именно модернизированный МиГ-31МБ самым опасным для F-16 российским оружием. Дело в том, указано в материале, что этот самолёт в новейшей модификации оснащён ракетами Р-31, которые журналист называет «адски опасными».
Автор статьи считает, что F-16 будет уступать российскому истребителю в дальности полёта снарядов, даже если его оснастят ракетами AIM-120. Он также предупредил, что российские военные как раз получили на вооружение новую партию МиГ-31БМ, которые, по его мнению, выйдут победителем из любого воздушного боя.
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Александр Бойцов