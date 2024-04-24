В Пентагоне подтвердили тайную передачу ракет ATACMS Украине

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США тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования «в пределах суверенной украинской территории». Об этом РИА Новости заявили в Пентагоне.
Россия ещё с прошлого года говорит о применении украинской армией ракет ATACMS. Однако в этот раз поставки содержат модификацию таких ракет с радиусом поражения 300 километров, которые передаются Киеву впервые.
Представитель ведомства в беседе с агентством подтвердил передачу вооружения. По его словам, президент США Джо Байден в феврале отдал распоряжение команде по нацбезопасности направить ракеты. Данный приказ был отдан тайно.
В марте США анонсировали новый военный пакет помощи, который был доставлен на Украину в апреле. В нём как раз и были переданы данные ракеты.
В Пентагоне подчеркнули, что данные о поставках скрывались по просьбе Киева.
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Представитель ведомства в беседе с агентством подтвердил передачу вооружения. По его словам, президент США Джо Байден в феврале отдал распоряжение команде по нацбезопасности направить ракеты. Данный приказ был отдан тайно.
В марте США анонсировали новый военный пакет помощи, который был доставлен на Украину в апреле. В нём как раз и были переданы данные ракеты.
В Пентагоне подчеркнули, что данные о поставках скрывались по просьбе Киева.
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Анастасия Чинкова