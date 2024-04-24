«Скоро падет»: в Киеве опасаются действий российской армии

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В Киеве боятся падения села Очеретино, пишет РИА Новости.
Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил политологу Вадиму Карасеву. По его словам, опираясь на прошлый опыт, если ВС РФ закрепляются в каком-либо населенном пункте, то он переходит под их полный контроль.
Он добавил, что если ВС РФ повторят стремительное продвижение еще раз, то есть вероятность полного обрушения фронта. Закрепление российской армии в Очеретино означает, что посёлок скоро падет.
В понедельник глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР.
Рогов добавил, что российские военнослужащие зашли в Очеретино и подняли в центре населенного пункта флаги России.
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Он добавил, что если ВС РФ повторят стремительное продвижение еще раз, то есть вероятность полного обрушения фронта. Закрепление российской армии в Очеретино означает, что посёлок скоро падет.
В понедельник глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР.
Рогов добавил, что российские военнослужащие зашли в Очеретино и подняли в центре населенного пункта флаги России.
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Алёна Самарева