Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

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Польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.
«Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов», — цитирует слова Сикорского РИА Новости.По его словам, ограничения коснутся всех дипломатов, кроме российского посла.
Ранее стало известно, что Польша подписала договор с Соединёнными Штатами Америки об использовании их радиолокационные системы для наблюдения за своими границами. Радары смогут будут контролировать воздушное пространство до Украины, Белоруссии и российского Калининграда, уточнили журналисты.
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Евгения Парфентьева