Польше грозит крах из-за массового наплыва молодёжи с Украины
Польша оказалась под угрозой масштабного миграционного кризиса после того, как Украина неожиданно ослабила ограничения на выезд молодых мужчин за границу. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.
Как отмечает издание, решение киевских властей разрешить молодёжи свободно покидать страну вызвало резкий рост потока беженцев в сторону Польши. На пунктах пропуска уже образовались километровые очереди, а в Варшаве бьют тревогу из-за перегрузки социальной и экономической инфраструктуры.
Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение Киева имело разрушительные последствия для Польши.
Польский генерал Роман Полько отметил, что Украина серьёзно ослаблена затяжным конфликтом, а массовый выезд молодёжи может ещё больше подорвать её боеспособность. Вместе с тем, по его словам, Варшава оказывается в уязвимом положении из-за необходимости принимать и поддерживать всё большее количество людей.
Ранее украинские власти частично сняли ограничения на выезд мужчин призывного возраста, что вызвало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за её пределами.
Читайте также: