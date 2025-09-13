Провал Польши в ООН: мировое сообщество отвергло обвинения против России

13 сентября 2025, 01:27

Небензя заявил о бездоказательной претензии к РФ по инциденту с БПЛА в Польше

Фото: iStock/Askolds

Большинство стран — членов ООН отказались поддержать заявление Польши о предполагаемой причастности России к инциденту с беспилотниками. Только 46 из 193 государств подписали документ, содержащий неподтверждённые обвинения в адрес Москвы.





Заявление представила Польша в лице заместителя министра иностранных дел Марчина Босацкого. Документ утверждает о 19 случаях нарушения российскими дронами воздушного пространства страны, но не предоставляет доказательств. Среди поддержавших инициативу — США, Великобритания, Германия, Франция, Украина и Япония. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского дипломатического представительства.



Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения беспочвенными.





«Посол категорически отверг безосновательные обвинения в адрес России в преднамеренном нарушении польского воздушного пространства», — говорится в сообщении.

