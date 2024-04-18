Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной

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Польские сельскохозяйственные работники, выражая свой протест против импорта сельхозпродукции из Украины, вновь начали блокировать два пограничных перехода на границе между Польшей и Украиной, сообщает радиостанция RMF24.
Акция протеста в Медыке и Корчовой возобновилась сегодня утром в 8 часов по местному времени (09:00 по Московскому времени). Основная цель протестующих — пропускать только один грузовик в час, в то время как легковые автомобили и автобусы могут проходить свободно.
В то время как блокировка переходов в Дорохуске и Хребенном продолжается, нет никаких ограничений на пунктах пропуска в Долгобычове и Зосине. Там фермеры решили не отказываться от своих посевов и вернулись на поля работать, однако не исключается возможность возобновления протестов и блокад.
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«Мы постоянно ожидаем переговоров с правительством. Подписанные соглашения в Ясенке не исполняются властями. Мы ждем обещанного решения о доплате за зерно», — отметил один из организаторов протестов, Роман Кондрув.
В то время как блокировка переходов в Дорохуске и Хребенном продолжается, нет никаких ограничений на пунктах пропуска в Долгобычове и Зосине. Там фермеры решили не отказываться от своих посевов и вернулись на поля работать, однако не исключается возможность возобновления протестов и блокад.
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Артем Кузьмин