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Ребенка в Калужской области насмерть завалило снегом с крыши

В Калужской области из-за падения снега с крыши дома погиб 7-летний ребенок
17 декабря 2023, 19:05
Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

Губернатор региона Владислав Шапша написал в своем телеграм-канале, что семилетнего ребенка насмерть завалило снегом, который упал с крыши частного дома.
Сообщается, что трагедия произошла в городе Кондрово. Снег упал на ребенка в то время, когда он гулял во дворе.

Шапша рассказал, что медики прибыли к месту происшествия через 14 минут. Но спасти ребенка не удалось, так как он получил травмы, несовместимые с жизнью.


Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего.

Ранее сообщалось, что жители Воронежа написали фамилию мэра города на кучах неубранного с улиц снега. Глава города отметил, что власти города не в силах напрямую оказать влияние на ситуацию с уборкой снега во дворах, однако после очистки улиц, будут приложены все усилия

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Заместителя министра транспорта Подмосковья избили после концерта Ноггано

Мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры в вагоне столичного метро
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Заместителя министра транспорта Подмосковья избили после концерта Ноггано
Заместителя главы Минтранса Подмосковья Минченко избили после концерта Ноггано
17 декабря 2023, 17:47

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Заместителя министра транспорта Подмосковья Дмитрия Минченко избили после концерта Ноггано в подмосковной Барвихе. Об этом сообщает «МК».
Отмечается, что инцидент произошел примерно в 22:30 в заведении «Барвиха Luxury Village», где проходил концерт музыканта Василия Вакуленко. После концерта супруга 38-летнего Минченко ненадолго оставила мужа, в то время как у него завязался конфликт с компанией других гостей. 

По информации телеграм-канала Mash, Минченко госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. Примечательно, что писать заявление на злоумышленников заместитель министра транспорта Подмосковья не стал. 

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#конфликт
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Мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры в вагоне столичного метро
17 декабря 2023, 13:50

Фото: iStock/Shutter2U

В вагоне московского метро в ходе конфликта один из пассажиров ударил ножом другого. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что 30-летний пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. Конфликт между ним и нападавшим произошел из-за ссоры, после чего 41-летний злоумышленник достал нож и совершил нападение.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже установили личность преступника и задержали его. Его привлекли к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

Напомним, вчера,16 декабря, на рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников. Сотрудники Следственного Комитета установили причастность 11 мигрантов к нападению.

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#сотрудники
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Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса на западе Москвы
17 декабря 2023, 12:03

Фото: iStock/Anton Novikov

Четыре человека пострадали в аварии с участием автобуса на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что автобус врезался в столб на месте пересечения Веерной и Матвеевской улиц. Как стало известно, пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Позже в Госавтоинспекции уточнили, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего произошел наезд на светофорный объект. На месте аварии работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Кошкинском районе Самарской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария случилась около 7.50 мск на территории Кошкинского района на 15 км автодороги «Кошки-Борма-Погрузная».

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#полицейские
#сотрудники
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Как минимум 13 человек погибли из-за Урагана в Аргентине
17 декабря 2023, 10:52

Фото: istockphoto/photovs

На аргентинский город Баия-Бланка обрушился мощный ураган. Из-за штормового ветра рухнула крыша местного спортзала, в котором в это время люди укрывались от разбушевавшейся стихии.
В настоящее время известно как минимум о 13 погибших, сообщает телеграм-канал Readovka. Под завалами ещё остаются люди, сотрудники экстренных служб пытаются их спасти. Многие пострадавшие госпитализированы с различными травмами. Само здание уже не подлежит восстановлению.

Обрушившийся на аргентинский город шторм вырывал с корнем деревья, сокрушал здания, срывал крыши с домов и переворачивал автомобили. Лечебные учреждения Баиа-Бланка в настоящее время переполнены пациентами, пострадавшими в результате стихийного бедствия. Многие люди остались без крыши над головой. Некоторые пока числятся пропавшими без вести. Последствия урагана уточняются.

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Тренеры детских хоккейных команд подрались во время матча в Москве
17 декабря 2023, 00:27

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Во время хоккейного матча между детскими командами «Крылья Советов» и «Красная Машина — Юниор» в Москве произошла драка между тренерами, сообщает «Матч ТВ».
Инцидент случился во втором периоде матча при счете 4:3 в пользу «Красной Машины». Тренер «Крыльев Советов» Павел Платонов напал на тренера соперничающей команды Никиту Илларионова, повалив его на лед и нанося удары. Их удалось разнять лишь с помощью судей. Сообщается, что после инцидента оба тренера ушли в разные стороны.

Илларионов заявил, что Платонов стал провокатором в этой ситуации и назвал его поведение неприемлемым. Тренер отметил, что вынужден был обратиться за медицинской помощью в травмпункт из-за произошедшего.

Это не первый случай подобных происшествий в детском хоккее. В ноябре 2021 года в Сочи игроки детских команд «Сочи» и «Полярные волки-2013» устроили массовую драку на разминке перед матчем юниорского турнира. По словам матери одного из участников, хозяева команды напали на соперников из Якутии во время тренировки при поддержке своего тренера, который поощрял и одобрял конфликт.

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#машины
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СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
ICTV: третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
16 декабря 2023, 21:56

Фото: iStock/tiero

Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей. Об этом сообщает ICTV.
Сообщается, что самочувствие украинского дальнобойщика ухудшилось в очереди перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши, в результате чего он скончался.

Напомним, в ноябре польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.

Ранее количество автомобилей в очереди на польско-украинской границе достигло двух с половиной тысяч.

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#пропуска
#украина
#польша
#автомобили
#машины
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Стали известны подробности о пожаре в московском ресторане Slava
SHOT: возгорание в ресторане Slava на Вятской улице в Москве ликвидировано
16 декабря 2023, 21:45

Фото: iStock/DarthArt

Возгорание в ресторане Slava на Вятской улице в Москве ликвидировано. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что загорелась мебель, площадь пожара составила 10 квадратов. Из заведения самостоятельно эвакуировались порядка 150 человек.

Данные о пострадавших не сообщаются. На месте работают сотрудники спасательной службы.

Напомним, пожар произошел в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание. 

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе. Возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе.

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#данные
#мебель
#человек
#возгорание
#сотрудники
#ресторан
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В Москве загорелся ресторан советской кухни Slava
В Москве произошел пожар в ресторане советской кухни Slava
16 декабря 2023, 21:19

Фото: iStock/sarawutk

Пожар в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание. Людей экстренно эвакуировали. Данные о пострадавших и площадь пожара не называются.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе. Возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе. 

От падения обломков в складском здании произошёл пожар. Его успешно ликвидировали сотрудники спасательной службы.

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#пожар
#данные
#возгорание
#сотрудники
#ск
#москва
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СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»
16 декабря 2023, 21:11

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники Следственного Комитета установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Отмечается, что шестеро из них уже находятся на допросе.

Напомним, на рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников.

Примечательно, что более 80 иностранных граждан задержала полиция за попытку помешать задержанию подозреваемого. На данный момент задержанных проверяют на законность их пребывания в России. Возбуждены уголовные дела по статьям насилия и оскорбления представителей власти.

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На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их

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#задержание
#садовод
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