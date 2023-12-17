Ребенка в Калужской области насмерть завалило снегом с крыши

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Губернатор региона Владислав Шапша написал в своем телеграм-канале, что семилетнего ребенка насмерть завалило снегом, который упал с крыши частного дома.
Сообщается, что трагедия произошла в городе Кондрово. Снег упал на ребенка в то время, когда он гулял во дворе.
Шапша рассказал, что медики прибыли к месту происшествия через 14 минут. Но спасти ребенка не удалось, так как он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего.
Ранее сообщалось, что жители Воронежа написали фамилию мэра города на кучах неубранного с улиц снега. Глава города отметил, что власти города не в силах напрямую оказать влияние на ситуацию с уборкой снега во дворах, однако после очистки улиц, будут приложены все усилия
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Шапша рассказал, что медики прибыли к месту происшествия через 14 минут. Но спасти ребенка не удалось, так как он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее сообщалось, что жители Воронежа написали фамилию мэра города на кучах неубранного с улиц снега. Глава города отметил, что власти города не в силах напрямую оказать влияние на ситуацию с уборкой снега во дворах, однако после очистки улиц, будут приложены все усилия
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Екатерина Коршунова