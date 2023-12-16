СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

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Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей. Об этом сообщает ICTV.
Сообщается, что самочувствие украинского дальнобойщика ухудшилось в очереди перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши, в результате чего он скончался.
Напомним, в ноябре польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.
Ранее количество автомобилей в очереди на польско-украинской границе достигло двух с половиной тысяч.
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Напомним, в ноябре польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.
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Екатерина Коршунова