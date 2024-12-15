В Госдуме усомнились в реакции властей Финляндии на митинги за открытие границ с РФ

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Власти Финляндии должным образом не отреагируют на митинги в городах страны в поддержку открытия границ с Россией, убеждена первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Её слова приводит «Лента.ру».
Она подчеркнула, что теперь есть понимание, что в Финляндии живёт достаточно много людей, которые готовы выйти на улицы и выражать свою позицию.
Также депутат отметила, что в данном случае речь идёт о добрососедстве, а не о том, что люди, пересекающие финскую границу, могут не поддерживать Россию и проведение СВО на Украине. Здесь рассматривается вопрос родственных и культурных отношений, которые годами выстраивались и связывали оба народа.
Журова добавила, что люди с обеих сторон продолжают общаться на человеческом уровне, в их жизни ничего не изменилось, кроме закрытых границ, что мешает выстраиванию прямых контактов. Именно поэтому причина их недовольства понятна.
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Также депутат отметила, что в данном случае речь идёт о добрососедстве, а не о том, что люди, пересекающие финскую границу, могут не поддерживать Россию и проведение СВО на Украине. Здесь рассматривается вопрос родственных и культурных отношений, которые годами выстраивались и связывали оба народа.
Журова добавила, что люди с обеих сторон продолжают общаться на человеческом уровне, в их жизни ничего не изменилось, кроме закрытых границ, что мешает выстраиванию прямых контактов. Именно поэтому причина их недовольства понятна.
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Анастасия Чинкова