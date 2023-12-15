Польские власти распустили комиссию по расследованию катастрофы Ту-154

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Польские власти распустили комиссию, которая занималась расследованием причастности РФ к крушению самолёта Ту-154 в Смоленской области в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качинський. Такое решение принял новый министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщают Wiadomosci.
Согласно сообщению, в Польше активно критикуют комиссию за активную трату денег на расследование.
Ранее в причастности к крушению самолета подозревали Россию. При этом комиссия пыталась уничтожить версию, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки пилота. Однако новое правительство под руководством Туска относится к такой версии скептически.
Новоназначенный глава МВД Польши Марчин Кервиньский, заявил, что «время теорий заговора прошло». По его словам, есть официальный документ, согласно которому причиной аварии послужил «спуск ниже минимальной высоты, с превышением скорости снижения, в атмосферных условиях, препятствующих визуальному контакту с землей и затем начала захода на второй круг», именно это и привело к крушению самолета.
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Элина Позднякова