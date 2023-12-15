Радио1
Главная / Новости / Политика/ Польские власти распустили комиссию по расследованию катастрофы Ту-154

Польские власти распустили комиссию по расследованию катастрофы Ту-154

15 декабря 2023, 16:57
Фото: iStock/delray77

Фото: iStock/delray77

Польские власти распустили комиссию, которая занималась расследованием причастности РФ к крушению самолёта Ту-154 в Смоленской области в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качинський. Такое решение принял новый министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщают Wiadomosci.
Согласно сообщению, в Польше активно критикуют комиссию за активную трату денег на расследование.

Ранее в причастности к крушению самолета подозревали Россию. При этом комиссия пыталась уничтожить версию, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки пилота. Однако новое правительство под руководством Туска относится к такой версии скептически.


Новоназначенный глава МВД Польши Марчин Кервиньский, заявил, что «время теорий заговора прошло». По его словам, есть официальный документ, согласно которому причиной аварии послужил «спуск ниже минимальной высоты, с превышением скорости снижения, в атмосферных условиях, препятствующих визуальному контакту с землей и затем начала захода на второй круг», именно это и привело к крушению самолета.

Читайте также:

Zet: Новый премьер Польши Туск отправил в отставку всех руководителей спецслужб

«Изгнать зло»: планы нового премьера Польши, и о чем он договорился с Путиным

Дональд Туск будет приведен к присяге премьер-министра Польши утром 13 декабря
#мвд
#правительство
#аварии
#премьера
#комиссия
#расследование
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия будет укреплять железнодорожную отрасль, заявил Путин
Путин: Россия будет повышать качество и скорость перевозок в ж/д отрасли
15 декабря 2023, 16:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия продолжил укреплять железнодорожную отрасль. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что также необходимо повышать провозную способность магистралей. 

Вместе с тем, Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда добавил, что необходимо найти решение вопроса о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов. 

Все указанные президентом моменты являются наиболее важными задачами в данной отрасли. 

Ранее российский лидер сообщал, что планируется строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей от Москвы до Санкт-Петербурга, Луганска и Донецка, а также до ряда южных регионов России. 

Читайте также:

Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до ЛНР и ДНР 

Путин обозначил главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов

Путин рассказал о развитии внутреннего туризма
#железная дорога
#развитие
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров сообщил о предложении от западного лидера начать переговоры по Украине
Лавров: западный лидер посылал сигналы о необходимости переговоров по Украине
15 декабря 2023, 16:41

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Западный лидер неоднократно посылал сигналы о необходимости начала переговоров по Украине и европейской безопасности. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, высокопоставленные руководители и один конкретный западный лидер несколько раз пытались назначить встречу для обсуждения вопросов, касающихся Украины и европейской безопасности. Однако Лавров отказался от указания конкретных имён и должностей этих личностей, но добавил, что европейский лидер является очень известной персоной. 

Глава МИД отметил, что дипломаты уже в течение полугода наблюдают со стороны западных политиков признания о необходимости проведения переговоров для выявления стратегии по украинскому конфликту. 

Читайте также:

Лавров: Россия не хотела ссориться с Западом, но он пытается разрушить ее связи

Лавров рассказал о дипотношениях с Германией после закрытия консульств в РФ

Лавров заявил, что конфликт на Украине сделал Россию сильнее
#сергей лавров
#мид
#переговоры
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье стало регионом-лидером по применению искусственного интеллекта
15 декабря 2023, 16:16

Фото: Istockphoto / vchal

Московская область вошла в число российских регионов-лидеров по применению искусственного интеллекта. Таковы результаты первого исследования «Индекс интеллектуальной зрелости» регионов, проведённого по поручению президента. Рейтинг составил Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве.
«Искусственный интеллект развивается семимильными шагами, и наша основная задача – сделать так, чтобы технологии служили людям, приносили пользу. В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на приём. Он ежедневно принимает 25 тыс звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здравоохранении ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Другой пример, по его словам, – экология и контроль за перемещением строительных отходов. ИИ сам проверяет все грузовики - есть ли в кузове строительный мусор, имеется ли электронный талон
 
При заполнении медицинских карт используется программа голосового ввода. Искусственный интеллект распознаёт речь врача, преобразует в текст и автоматически вносит данные в медицинский протокол. Таким образом, время заполнения документации сокращается более чем в два раза. 
 
За перемещением строительных отходов в регионе следят около 2 тыс камер с ИИ-технологиями. Нейросеть, используя данные видеонаблюдения, распознаёт в онлайн-режиме грузовики по их контурам, определяет потенциальные места сброса за счёт анализа времени между фотографиями с различных камер, где машина появлялся с полным, а затем с пустым кузовом. 
 
Благодаря нейросети, выписано штрафов почти на100 млн рублей. Это ИИ-решение получило спецприз «Зелёной премии» в номинации «Инициативы отраслевых компаний».
 
Искусственный интеллект применяется и во многих других сферах – например, контролирует чистоту во дворах. В рамках проекта «Чистая территория» за порядком следят 6 тыс видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион». Проверки проводят два раза в сутки. Искусственный интеллект уже научился находить граффити, листовки, мусор, ямы, негорящие фонари и другие нарушения.
В транспорте ИИ контролирует автобусы перед выходом на рейс, в строительстве – соблюдение правил безопасности и ход работ, а в социальной сфере – питание в образовательных учреждениях.
 
Всего в Подмосковье уже реализовано 27 проектов с применением искусственного интеллекта. Ещё семь находятся в стадии активной разработки. 2024-году планируют запустить ещё три новых сервиса.

Читайте также:

Путин: ИИ откроет новую главу в существовании человечества

Герман Клименко озвучил единственный минус ИИ

«Сбер» применит технологии ИИ для расшифровки манускриптов Египта
#ии
#искусственный интеллект
#андрей воробьёв
#губернатор
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина получит свыше миллиарда долларов от Всемирного банка
Шмыгаль: Всемирный банк отправит Киеву 1,34 миллиардов долларов
15 декабря 2023, 15:39

Фото: iStock/Andrii Atanov

Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов для выплаты пенсий и зарплат гражданам. Об этом в своём Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Он отметил, что деньги пойдут на выплату пенсий, зарплат, поддержку беженцев и прочие расходы госбюджета, стоящие в приоритете. 

По словам премьера, большую часть средств (1,086 миллиарда долларов) направило правительство Японии. Остальная сумма поступила от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины. 

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявлял, что Украина крайне зависима от поддержки извне, поэтому постоянно рассчитывает на финансирование со стороны Запада. 

Читайте также:

Американский Конгресс готовит Путину рождественский подарок

Венгрия решила заблокировать финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро

В США обратили внимание на слова Путина о конце «халявы» для Украины
#украина
#финансирование
#банк
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Орлов объяснил чувством вины принятие ЕС антироссийских санкций
15 декабря 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/designer491

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что поддержка и принятие антироссийских санкций вызваны чувством вины некоторых европейских парламентариев и политиков за ложные обещания, которые они дали Украине о скором вступление в Евросоюз.
«Отсюда заявления в поддержку Украины и желание ужесточить ответственность за несоблюдение антироссийских санкций, что является не чем иным, как попыткой оказать моральную поддержку киевскому режиму в тот момент, когда фокус внимания всего мира направлен на Ближний Восток», — отметил в беседе с RT Орлов.

До этого депутат парламента Швеции Томас Энерот призвал усилить контроль за соблюдением санкций против России, поскольку в шведском надзоре за их исполнением есть недостатки.

А директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский высказал мнение о том, что такое санкционное давление на Россию, которое обычно не применяют в отношении стран, которые также участвуют в локальных конфликтах по всему миру, вызвано тем, что конфликт на Украине вызвал у США и их союзников некий экзистенциальный кризис. По его мнению, Запад не шёл на переговоры с Москвой и не верил, что Россия способна оказать какое-либо сопротивление его политике.

«Кто ввёл санкции против России? США и 27 стран ЕС. Плюс ещё десяток прозападных государств: Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия… Всё. Ведь остальные из более чем 200 стран никаких мер против нас не принимали», — добавил в беседе с «Царьградом» Биричевский.

Читайте также:

Шведский депутат Энерот призвал усилить контроль за антироссийскими санкциями

В Евросоюзе успели согласовать 12-й пакет санкций в отсутствие канцлера Австрии

«Это полезно»: Дипломат Бакланов рассказал о влиянии новых санкций на Россию
#россия
#санкции
#конфликт
#ес
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден может отозвать свою кандидатуру на переизбрание
Politico: кандидат в президенты США заявил, что Байден отзовет своё выдвижение
15 декабря 2023, 15:05

Фото: iStock/rarrarorro

Независимый кандидат в президенты США Корнэл Уэст предположил, что действующий президент США Джо Байден может отозвать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году из-за всеобщей критики. Об этом сообщает издание Politico.
Уточняется, что Байден может повторить путь бывшего президента президент Линдона Джонсона, когда он шокировал нацию в 1968 году. По словам Уэста, Байден не сможет справится с растущей критикой, которая звучит в адрес американского лидера практически во всех сферах.

«Я просто говорю, что не исключаю такую возможность, учитывая нестабильность ситуации. У него закончился бензин», - заключил Уэст.

Ранее Байден заявил, что республиканцы, инициирующие расследование в рамках процедуры импичмента против него, используют ложь и нападают на него. Глава государства выразил разочарование действиями представителей Республиканской партии, отметив, что они фокусируются на политических интригах, вместо решения реальных проблем, стоящих перед страной.

Читайте также:

Обнародованы доказательства получения семьей Байдена денег от иностранцев

Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

Американист Межуев назвал утешительным призом обещания Байдена Зеленскому
#бензин
#президент
#расследование
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шведский депутат Энерот призвал усилить контроль за антироссийскими санкциями
15 декабря 2023, 15:00

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Депутат парламента Швеции Томас Энерот призвал усилить контроль за соблюдением санкций против России, поскольку в шведском надзоре за их исполнением есть недостатки.
Он пояснил, что сейчас ответственность за контролем над соблюдением ограничений разделена между несколькими государственными структурами, а возможности по расследованию правонарушений здесь у правоохранительных органов «крайне малы». По его мнению, для усиления контроля в этой сфере можно назначить отдельный ответственный орган, увеличить ресурсы и повысить уровень осведомлённости шведского бизнеса.

«Намерен ли министр предпринять какие-либо новые инициативы по обеспечению соблюдения антироссийских санкций? <…> К сожалению, ведение этой деятельности в Швеции выглядит не столь успешным», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы МИД страны Тобиасу Билльстрёму.

Ранее страны ЕС согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, а Австрия, ранее выступавшая против их принятия, не принимала участия в согласовании.

«Нехаммер <…> не присутствовал в зале, когда лидеры одобрили ограничительные меры», — приводят argumenti.ru соответветсвующую публикацию РИА Новости.

Читайте также:

В Евросоюзе успели согласовать 12-й пакет санкций в отсутствие канцлера Австрии

«Это полезно»: Дипломат Бакланов рассказал о влиянии новых санкций на Россию

Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова: Санкции Японии не выдерживают критики
#санкции
#обращения
#страны
#меры
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до ЛНР и ДНР
15 декабря 2023, 14:55

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Высокоскоростные магистрали до Луганска и Донецка будут построены в будущем. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе IV Железнодорожного съезда.
Предполагается, что железнодорожные магистрали будут проходить через регионы, в которых проживают 111 миллионов человек, или 80% населения России.

Также глава государства подчеркнул, что уже наступил момент для начала строительства высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Будущий вокзал расположится около станции московского метрополитена «Рижская».

Кроме того, ранее Путин заявлял, что будут построены новые высокоскоростные магистрали в южном направлении, а именно, ведущие в Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Ростовскую область. 

Читайте также:

Путин раскрыл сумму, выделенную на развитие новых регионов

Путин рассказал о развитии внутреннего туризма

Путин обозначил главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов
#владимир путин
#лнр
#днр
#развитие
#железная дорога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бориса Аубакирова избрали главой Жуковского
15 декабря 2023, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Борис Аубакиров стал главой городского округа Жуковский. Как сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области, на этот пост его избрали муниципальные депутаты.
«Сегодня в Жуковском состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение», – говорится в сообщении.
Ранее должность главы Жуковского занимал Юрий Прохоров, однако 6 декабря он сложил полномочия в связи с истечением пятилетнего срока. 
 
Аубакиров родился в Жуковском, четыре года работал на посту первого замглавы администрации городского округа. Затем был заместителем главы Раменского района. 
 
Также занимал должность руководителя департамента по социально-экономическим вопросам в аппарате полпреда президента России в Центральном федеральном округе. В сентябре 2019 года был избран председателем Совета депутатов города Жуковский.
 
Читайте также:

Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в Подмосковье

Юрий Прохоров сложил полномочия главы Жуковского

Илья Поночевный вновь возглавил Дмитровский городской округ


 
#жуковский
#депутаты
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф