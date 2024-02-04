Польских пилотов предупредили о возможных боевых действиях на востоке страны

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В восточной части Польши для пилотов вводится предупреждение в связи с возможным началом военных действий. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигации.
Глубина зоны, в которой будет действовать предупреждение, достигает нескольких сотен километров и затрагивает, в частности, Варшаву. В сообщении поясняется, что введение данных мер связано с тем, что на указанной территории могут начаться незапланированные военные действия, связанные с угрозой безопасности государства.
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Александр Бойцов