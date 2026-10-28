Стало известно, как ЕС планирует взять Арктику под контроль

28 октября 2026, 17:55

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Евросоюз хочет укрепить позиции в Арктике и не допустить контроля России и Китая над торговыми путями. В 2027 году ЕС планирует запустить программу наблюдения за Арктикой.





Член Общественного совета Арктической зоны России Николай Доронин в эфире Общественной Службы Новостей объяснил, как Евросоюз планирует взять Арктику под контроль.

«Основное — это проект будущего подводного кабеля с Исландии и Гренландией, и здесь Россия с Китаем представляют якобы гибридную угрозу этим подводным соединениям. Почему? Непонятно, но угрозу. Следующее — это научные исследования и развитие будущего ледокольного флота», — отметил эксперт.